北京疫情｜百事北京廠房8人確診　主要生產薯片　已停產封存產品

北京新冠肺炎疫情反彈。自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至6月20日，北京已錄得227宗本土確診病例。 北京市今日（21日）下午召開第128場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏在會上表示，百事公司北京磁魏路分廠出現確診病例，現已停產停業，並追查87名密切接觸者。

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏。（資料圖片）

樊志敏表示，百事作為在中國運營的食品產業之一，保證員工和社區的安全是首要任務，新發地市場輸入個案後，已第一時間啟動應急預案，採取停產停業，產品封存，環境消殺，人員隔離等措施，已經對產品及廠區環境進行了全方位取樣調查，目前測試產品安全，同時保證新發地疫情後的產品均已封存。

據通報，百事公司已全面開展人員核酸檢測，6月15日全部員工居家隔離，6月16日進行全員核酸檢測，6月20日轉運480人到集中隔離點隔離，這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察。此外，配合政府進行擴大流行病學調查範圍。截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

百事未透露該公司確診者人數。據北京市疾控中心副主任龐星火在發布會上通報，大興區孫村鄉「某食品公司」共發現8宗確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。而這正是百事食品（中國）有限公司北京分廠的所在地。

據《界面新聞》報導，百事磁魏路1號廠房，主要生產樂事薯片。（資料圖片）

百事：飲料廠房未發現有人確診

百事公司同日稍後發聲明指，包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠迄今為止並未發現任何新冠肺炎確診病例，生產經營一直有序開展，未曾停產停業，百事全系列飲料產品符合國家各項標準，一直依法正常供應。北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

另據《界面新聞》報導，百事磁魏路1號廠房主要生產樂事薯片。百事在內地的薯片生產商還有百事食品（中國）武漢分廠和上海百事食品有限公司。報道指，暫估不會對市場供應造成顯著影響。

百事於1981年在深圳興建罐瓶工廠，開始正式投資中國。（資料圖片）

資料顯示，百事於1981年在深圳興建罐瓶工廠，開始正式投資中國，其於北京市朝陽區設有百事（中國）投資有限公司北京分公司辦公室，另於北京市大興區青雲店鎮楊各莊村、磁魏路1號兩地設有百事食品（中國）有限公司北京分廠。