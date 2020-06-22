【北京疫情】內地專家：本周將進入平穩期　病例或斷崖式下降

北京新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生反彈，周日（21日）新增本地確診病例9宗、疑似病例2宗、無症狀感染者5宗。目前累計報吿本地確診病例236例。關於北京的這波疫情還會持續多久，國家衛健委疾病預防控制專家委員會專家吳浩進行了解讀。

據央視新聞22日報道，就北京新冠肺炎疫情的狀況，吳浩認為會進入一個「平穩期」，每天新增確診人數維持在一定的數字。

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吳浩解釋，這個「平穩期」就是控制期，控制期不是代表沒有新病例的發生，而是因為前期做的一些核酸檢測結果逐步出來。該人群是在控制範圍之內發病的，也就是說，已經知道他們在哪、他們是誰，因此不要單純看數字增加了多少。

至於這樣的情況要維持多久？吳浩分析，如果說按照潛伏期的角度來講，估計不會超過本周。

吳浩指出，傳染病的規律就是隻要把傳染源控制了，傳播鏈阻斷了，它可能出現一個數字斷崖式的下降。

同時，他也強調，當下最重要的是要做好常態化疫情防控，控制住了不代表沒有病例出現，該防還得防。現在有些地區沒有病例不代表沒有新冠病毒，還有可能有無症狀的存在。如果把病毒產生的環境都給杜絕了，就相當於預防了。

吳浩表示，要保持心態的平和，做好常態化疫情防控，警報再次拉起時，不一定在北京，中國各地都有可能。

此外，也有很多學者對此次北京疫情分析稱，在全球疫情尚未受控的情況下，疫情在一些城市的小規模爆發純屬正常，又因此前豐富的疫情防控經驗，像曾經武漢那樣大規模爆發的可能性已經微乎其微，地方政府及民眾應該正確看待，毋需多驚，但也不能掉以輕心。

6月21日，北京市大興區九龍社區工作人員對居民樓公共區域實施全面消殺。（中新社）

為準確控制疫情，21日上午，北京市委書記蔡奇和市長陳吉寧到大洋路批發市場、朝陽體育中心核酸檢測採樣點檢查疫情防控工作。

蔡奇強調，當前疫情形勢嚴峻複雜，要進一步動員社會各方力量，緊盯重點部位和關鍵節點，盡一切努力將疫情防控關口往前移，絕不放過任何蛛絲馬迹，共同織密疫情防控這張網。