【北京疫情】21日新增9宗本土確診　高風險地區升至4個

北京新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生反彈，周日（21日）新增報告本地確診病例9宗、疑似病例2宗、無症狀感染者5宗。 自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至21日，北京已錄得236宗本土確診病例。

6月21日，北京市西城區部分街道組織轄區居民在什刹海荷花市場集中採樣點進行核酸檢測採樣。（中新社）

新增確診病例中，豐台區5宗、海淀區2宗、西城區1宗、朝陽區1宗。目前236宗本地確診病例均在院治療，尚在觀察的無症狀感染者22宗。

2地區升級為高風險 5地區升級為中風險

此外，據內媒報道，根據國務院用戶端小程式資訊，截至6月21日下午，北京市豐台區新村街道、大興區黃村（地區）鎮由中風險調整為高風險。北京市豐台區長辛店街道、右安門街道，大興區安定鎮，海淀區八裏莊街道，通州區北苑街道由低風險調整為中風險。

6月21日，北京市大興區的工作人員對居民樓公共區域實施全面消毒。（中新社）

截至目前，北京已有37個中風險地區，涉及豐台區、大興區、海淀區、西城區、房山區、東城區、石景山區、朝陽區、門頭溝區、通州區10個區。

此外，北京被列為疫情高風險的地區有4個，分別為豐台區花鄉地區、豐台區新村街道、大興區西紅門（地區）鎮、大興區黃村（地區）鎮。

（綜合報道）