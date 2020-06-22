【中印衝突】網傳中印士兵雪地扭打視頻　具體發生時間不明

中印兩國在邊境上的對峙仍在繼續，在內地社交媒體平台上，流傳着一則關於中印兩軍發生衝突的新視頻，引發輿論關注。

6月22日，內地微博用戶「灬黑禮服灬」發布了一則長達5分鐘的關於中印兩軍發生衝突的新視頻，但具體發生時間不明。

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不過，視頻中有一方人員戴着口罩，因此有分析推測或發生在5月份。視頻中印方人員比中方多，開始是中方阻擋着兩人，印方開始推搡，繼而合力動手毆打中方人員，中方人少不敵對方。

在視頻的前兩分鐘，雙方人員從最開始的爭執談話，隨後就扭打在一起，雙方人員都未攜帶任何武器；在視頻最後的三分鐘，雙方又開始進行交流，也未再進行推搡，期間還可以聽見中方人員對印方人員說，「go back」。

在此次的視頻中，雙方人員只是發生短暫的扭打衝突，隨後又迅速的平息開始進行交流，雙方都未攜帶任何武器。

據悉，印度與中國邊境部隊5月5日和9日在拉達克地區班公錯湖及錫金中印實控線一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，中國又增兵5,000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科（Demchok）和加勒萬谷等地的4、5個衝突對峙點。在雙方達成協議的框架內，錫金北部的糾紛在當地得到解決，而在拉達克東部的糾紛卻遲遲得不到解決。

中印邊境局勢在6月15日晚進一步惡化。兩軍在加勒萬河谷爆發衝突，並罕見地導致人員死亡，印度方面目前已有20人死亡，中方暫時沒有披露具體的傷亡數字。新的衝突的出現使得兩軍在邊境的對峙可能持續更長。

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值得注意的是，中國和印度在1996年《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協議》，第6條第1項規定，為防止中印邊境實際控制線地區發生危險軍事活動，雙方同意「任何一方不得在實際控制線己方一側兩公里範圍內鳴槍、破壞生態環境、使用危險化學品、實施爆炸作業、使用槍枝或爆炸品打獵。這一禁止措施不適用於輕武器射擊場內的日常射擊訓練」。

不過，據《印度斯坦時報》6月20日報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）此前一天表示，印度軍隊邊境部隊的交戰規則已發生了重大變化，即該國實控線附近前線官兵將不再受到槍支使用的限制，而是在「處理局勢」之際，將擁有使用武器的「完全行動自由」，甚至有在「應對特殊情況」時，擁有使用一切可用資源的充分權力。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進6月22日在微博發表評論稱，若屬實，這嚴重違反中印兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》。中印邊境地區雖然不時緊張，但兩國軍隊已經幾十年沒有相互開火。若印軍今後向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。

同時他強調，槍支和其他軍械幫不了印軍的忙，因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。「如今中國的GDP是印度的大約5倍，中國軍費西方估計是印度的3倍多。印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰」。

西藏軍區某旅加大低温缺氧條件下的戰備訓練強度（點圖放大）：

不過，他還稱，中國不想與印度升級衝突，但有充裕能力擊退印軍的任何挑釁。希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性。與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。

此外，中國外交部發言人趙立堅在22日的例行記者會上再度表示，「中印雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題。」。