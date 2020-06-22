【中印衝突】印媒稱北京對話中證實　1名解放軍軍官死亡

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生了暴力衝突，印媒稱，中方已經證實有1名軍官在衝突中死亡。

印度新德里電台6月22日報道稱，據多名消息人士稱，中國軍方上週在加勒萬河谷（Galwan Valley）與印度舉行軍事會談時證實，6月15日，在拉達克東部的衝突中，有1名中國指揮官喪生。

中印軍隊6月的加勒萬河谷衝突導致印度20人死亡，印度爆發反華抗議（點擊圖集瀏覽）

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據悉，在中印雙方展開對話，為邊境局勢降温之際，兩軍6月15日晚在加勒萬河谷爆發了暴力衝突。最早將這次新衝突披露出來的是印度軍方。印度軍方6月16日下午發表聲明說，在加勒萬河谷緊張局勢降級的過程中，15晚上發生一場暴力對峙，雙方都有人員傷亡。印度一方包括1名軍官和2名士兵死亡。

16晚上，印度軍方又發表聲明說，印度死亡人數增加了17人，共死亡20人。

中方的死亡數字仍是一個謎，中國方面沒有透露具體的傷亡人數。不過《環球時報》總編胡錫進6月16日也在社交網絡微博上也證實，據他了解，中方也有人員傷亡。

對於中方沒有透露具體的死亡數字的原因，胡錫進16日在Twitter上說，中方沒有公布解放軍的傷亡人數，是因為中方不希望兩國人民對傷亡人數進行比較，以免引發公眾情緒。這是北京的善意。

中國外交部發言人趙立堅近來在記者會上多次被問到中方傷亡數據時，都避而不談。在6月22日的記者會上，又有記者問：「在中印加勒萬河谷衝突事件中，中方傷亡人數到底是多少？」

對此，趙立堅回應說：「中印雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題，我沒有需要發布的消息。」

對於中國傷亡情況，印度交通部長V. K.辛格（V. K. Singh）6月20日在接受媒體採訪時說，如果「如果我們犧牲了20名士兵，那麼他們（中國）那邊被殺死的人數會是這個數字逾1倍。」