【紅色新聞兵】以相機紀錄文革　傳奇攝影師李振盛去世　享年80歲

傳奇攝影師、《紅色新聞兵》作者李振盛因突發腦溢血，住院多日後於美國離世，享年80歲。 在文革期間，李振盛是《黑龍江日報》的攝影記者，他用相機記錄文革現場的眾多景象，遊走於批鬥會、慶祝遊行與槍斃現場之間，總共拍下十萬張相片，為文革保存珍貴的一手影像資料。

傳奇攝影師李振盛去世，享年80歲。（香港中文大學出版社）

【攝影集】拍10萬張文革照 底片藏於地板下 李振盛：歷史不怕晚

李振盛於1963年畢業於長春電影學院攝影系，後曾任《黑龍江日報》攝影記者、攝影組組長等職。1982年，他出任北京國際政治學院（後更名為中國人民警官大學）新聞系新聞攝影教研室主任，1996年應哈佛大學費正清東亞研究中心邀請赴美訪問講學，旅居紐約，任紐約華文月刊《天下華人》雜誌總編輯。

文化大革命期間，他是《黑龍江日報》的攝影記者，遊走於批鬥會、慶祝遊行與槍斃現場之間，總共拍下十萬張相片，其中8萬張在黨眼中屬「正面而有用」，刊登在報上能起宣傳作用，但有2萬張是他偷偷拍下的，在黨眼裏屬反革命、不正確而「無用」的照片。

李振盛沒有燒掉那些「無用」底片，反而將這近兩萬張底片藏在家中地板之下，加上細心保存的另外八萬張，共計十萬張底片，為文革保存了珍貴的一手影像資料，成為個人拍攝且保存的對文革最全面、最具系統性的影像記錄。

2018年，中文版《紅色新聞兵》在香港中文大學出版社出版。（高仲明攝）

2003年，英國菲登（Phaidon）出版社精選300多張照片，集結成''Red-Color News Soldier: A Chinese Photographer's Odyssey Through the Cultural Revolution''一書，並同時推出英、法、德、意、西、日六個版本，獲美國海外記者協會「最佳攝影報道獎」。2013年，李振盛獲頒有國際攝影界奧斯卡之稱的「露西獎」（The Lucie Award），成為全球首位華人得主。2018年，中文版《紅色新聞兵》在香港中文大學出版社出版。