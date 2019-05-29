【SOPA新聞獎】《香港01》憑文革攝影師李振盛報道　奪一項大獎

亞洲出版業協會（SOPA）今晚（5月29日）舉行「2019年度卓越新聞獎」頒獎典禮，《香港01》憑訪問文革攝影師李振盛的報道《文革攝影師李振盛：歷史裏獨裁者都沒有好下場》，奪得「卓越藝術及文化報道獎」大獎。

「卓越藝術及文化報道獎」大獎

文革攝影師李振盛：歷史裏獨裁者都沒有好下場

記者：黃雅婷

獲獎報道：

【大時代的人．上】文革攝影師李振盛：歷史裏獨裁者都沒有好下場

【大時代的人．下】李振盛：世上沒絕對自由 為自由而死有欠策略

攝影集：

拍10萬張文革照 底片藏於地板下 李振盛：歷史不怕晚

是次報道訪問了中國著名的新聞攝影師李振盛。李先生的照片是中國攝影界裏紀錄全面文革歷史的第一人，他有意識地把文革「正面」和「負面」的一面都保留下來，在大時代下把照片底片收藏在地板下面，使這批作品成為了研究文革的重要史料之一，其後一直被翻成多個語言，於外地出版。

然而李振盛卻一直遺憾中文版本遲遲不見刊出，直到2018年，香港中文大學出版社歷史性出版了其專集，李振盛於是短暫留港，記者在中大與其進行訪問，談到中國的文革、一個攝影記者的攝影生涯、美國的退休生活以及其當年拍攝香港回歸的回憶和亂世裡人的自處之道。希望透過當年歷史，讓人思考今夕香港。

獲獎記者黃雅婷指，感謝公司給予空間和自由，希望這篇人訪可以令人反思大時代下作為其中一份子的時代責任。