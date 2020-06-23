中印衝突｜印反潛機巡邏邊境　專家：陸上偵查短板讓海軍「客串」

中印邊境對峙持續，印度海軍派出美製P-8I反潛巡邏機最近在邊境地區飛行。官媒《環球時報》引述專家指，P-8I本是用於海上的巡邏機，如今印度方面將其用於中印邊境，說明其偵察體系仍然存在短板，不得不讓海軍的P-8I「客串」一下。

中印流血衝突爆發後，印度三軍邊境增兵動作不斷，印度空軍司令巴達烏利亞（RKS Bhadauria）證實，印度空軍戰機正在空中巡邏，「監視來自中國的活動」；同時，印度海軍已經要求在安達曼群島的艦艇提高戒備，尤其是「防備中國潛艇滲透」。此外，印度海軍高層要求向當地部署多艘導彈護衛艦甚至是驅逐艦，同時需要有3-4架P-8I巡邏機不間斷提供空中偵察。

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對於P-8I巡邏機，印度軍方曾稱，P-8I是執行監視任務最有力的平台，無論在海上還是在山地。

《環球時報》6月23日引述中國專家表示，P-8I反潛巡邏機主業是反潛巡邏，也確實具備一定對地偵察監視能力和電子偵察能力。但在美國的裝備體系中，P-8I是主要用來對海上目標進行監視的，如果對瀕海陸上目標進行監視，還需要換裝更大型的專業合成孔徑雷達；而對陸地目標進行戰略偵察，大多使用「全球鷹」無人機、E-8戰場監視飛機、U-2偵察機以及RC-135系列和EP-3系列偵察機。

專家認為，印度把P-8I派到陸地邊境上空執行偵察任務，說明其偵察體系仍然存在短板，不得不讓海軍的P-8I客串一下。

《環球時報》稱，目前印度的防空裝備從多國採購，難以形成體系，且尚未裝備遠程地對空導彈系統，印度顯然認識到這種防空系統難當大任，於是引進了以色列的「斯派德」中程防空導彈系統；此外，印度還正在採購美國「國家先進地空導彈系統」，但交付尚需時日。

報道還稱，印度雖然自行研發了「先進防空攔截彈」和可進行中段反導攔截的「大地攔截彈」，且正在採購俄羅斯的S-400遠程防空系統，但上述系統要麼沒有服役，要麼尚在完善中，而缺少遠程防空系統的防空網，很容易被對方「肢解」。