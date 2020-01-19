【翻版紅芯】「自主程式語言」被指Python換殼　中科院開發者道歉

中國科學院計算技術研究所團隊日前推出一款號稱「完全自主設計、開發和實現」的程式語言「木蘭」，但有網民很快揭露，這款程式語言其實是全球最流行的開放源碼程式語言之一Python的「換殼」產品，也就是將Python重新封裝而成，甚至連圖標都沒有更換。 事件引發網絡熱議，也令人聯想起去年「中國首個自主創新智能瀏覽器核心」紅芯被踢爆是Chrome「換殼」。 對此，「木蘭」項目負責人、中科院計算所編譯實驗室員工劉雷17日發表道歉聲明，承認「木蘭」在32位元單晶片上的編譯器是基於Python進行的二次開發，但在此前接受採訪時誇大為「完全自主開發」。

工作人員演示基於「木蘭」程式語言的下棋機械人。（網上圖片）

曾宣稱「真正掌握核心技術」

據中新網等多間內媒此前報道，中科院計算所1月15日正式對外發布該所「計算機體系結構國家重點實驗室編譯技術團隊」自主研發、面向新一代人工智能和物聯網應用程式的「木蘭」程式語言體系，並推出「木蘭」開放源碼軟件包，供全球用戶免費下載獲取。劉雷當時還介紹稱，「木蘭」是「我們真正掌握核心技術」的程式語言。

但隨後網絡上爭議四起，在問答網站「知乎」，有用戶指出，使用從網絡下載的「木蘭」語言編譯器製作的應用程式，圖標與用Python製作的完全一致。

另有網民發文指出，「木蘭」只是將Python 3.7版本重新封裝為「.exe」可執行檔，沒有加密，亦沒有換圖標，直言其技術含量「大概等於我買了個iPhone 11，然後包上了一張廢報紙……最後還毫無工匠精神地忘了畫上我自己的Logo。」

內媒《澎湃新聞》亦引述專家說法指，「木蘭」更像是Python語言的「套殼」產物，「就是在Python語言外邊套了一層殼，還是比較簡單的那種」，相當於一個介面（interface），連圖標都沒更動。

開發者道歉：主要用於中小學教育

對於外界質疑，劉雷在聲明中指出，「木蘭」在語言規範上借鑑了Lua語言的特性並進行了擴展，增加數據表達方法等新的特性，且開發了支援少兒程式設計教育的可視化程式設計環境等，但針對STM32單晶片，團隊是基於Python開放源碼編譯器進行的二次開發，因此在開發和執行環境中會包含Python系統。

聲明強調「木蘭」程式語言主要是用於中小學教育，對於此前誇大為「智能物聯領域」及「完全自主開發」致歉。

「木蘭」下載連結已失效

另外，「木蘭」原本在名為「中科智芯」的企業網站上開放下載，但在引發爭議後，下載連結目前已失效。據該企業主頁介紹，中科智芯（北京）科技有限公司是中國科學院計算技術研究所孵化（按：創業培育）企業，「木蘭」是該公司重點產品。

上述企業網站介紹稱，「木蘭」是專為人工智能教育而生的中國自主知識產權程式語言，由中科智芯自主研發。語言設計上屏蔽了其他任何一種針對成人設計的程式語言特性，如程式設計環境偵錯（Debug）複雜等，讓學生在學習程式語言之初不為細節所牽絆，具有更易理解、易於學習、易於閱讀、易於維護等特性；且支援跨平台，對Android、UNIX、Windows都可以很好地相容。

「偷梁換柱」層出不窮

事實上，內地電腦科技產業曾多次發生「偷梁換柱」事件。2003年，上海交通大學微電子學院院長陳進教授藉助「漢芯一號」，申請了數十個科研項目，騙取了高達上億元的科研基金，然而之後被人揭發，陳進在美國購買摩托羅拉飛思卡爾56800的晶片後，將表面的MOTO等字樣用砂紙磨掉，再加上「漢芯一號」字樣，冒充自己的產品。

2004年，號稱「自主研發」和「自主知識產權」的國產伺服器作業系統「麒麟」正式對外公布，隨後遭到質疑，相關報告顯示「麒麟」作業系統中至少有60%的程式碼來自於FreeBSD5.3，二者在函式命名上相似度亦高達99.45%。

2018年，號稱「世界第五顆也是唯一一顆屬於中國人自己的瀏覽器內核」的紅芯瀏覽器被曝光使用Blink內核，整個瀏覽器與Google Chrome嚴重雷同，就是一個「Chrome套殼瀏覽器」。

（綜合報道）