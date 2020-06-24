中印衝突｜中國外交部：印軍越界破壞中方帳篷　暴力攻擊中方官兵

6月15日晚，中印士兵在有主權爭議的加勒萬河谷地區爆發流血衝突。印度官兵至少20人死、70多人傷，官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦透露解放軍也有傷亡，但中方沒有公布具體人數。 中國外交部發言人趙立堅在今日（24日）的例行記者會會後發表聲明，講述當日衝突經過。他表示，印軍當時越界破壞中方帳篷，又暴力攻擊前往交涉的中方官兵，性質惡劣，後果嚴重。

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趙立堅表示，此次事件的是非曲直十分清楚，責任完全不在中方。

他先指，是印度邊防部隊非法越線在先。今年4月以來，印方在加勒萬河谷抵邊越線修路架橋，單方面改變當地現狀。中方多次向印方提出嚴正交涉。5月6日凌晨，印度邊防部隊趁夜色越線進入中國領土，蓄意挑起事端。中國邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

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他表示，是印方違反雙方共識挑釁在先。在中方外交交涉和軍事壓力下，印方本已同意並撤出了在加勒萬河谷的越線人員，並按照中方要求拆除越線設施。在6月6日雙方第一輪軍長級會談中，印方也承諾不越過加勒萬河口，巡邏和修建設施，雙方同意在加勒萬河口兩側各自建立觀察哨，但此後印軍一線部隊反悔達成的共識，無理要求中方拆除已設觀察哨，並再次越線挑釁，引發此次衝突事件。

他續指，是印方違反國際規則攻擊在先。6月15日晚，印方一線部隊違背雙方軍長級會談達成的共識，再次越過實控線，破壞中方在此搭設的帳篷，中國邊防官兵按處置邊境事件的慣例前出交涉時，印軍突然暴力攻擊中方前往交涉的官兵，導致雙方激烈肢體衝突，造成人員死亡。印軍的冒險行徑嚴重違背兩國簽署的協定協議，嚴重違反國際關係基本準則，性質惡劣，後果嚴重。

🔻解放軍集結兵力在中印邊境🔻

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稱印媒和印外交部大量披露不實虛假信息

趙立堅表示，根據兩國外長6月17日通話達成的共識，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會談達成的共識，盡快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區和平安寧的協定協議。6月22日至23日，雙方舉行第二輪軍長級會談，同意採取必要措施推動事態降溫，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。我們希望印方嚴格遵守並認真落實上述共識，與中方相向而行，以實際行動恢復邊境地區的和平與穩定。

他強調，上述聲明旨在澄清事實，向世界人民說出真相。「我們之所以發表這樣的聲明，是因為印度外交部，包括印度媒體，大量地披露了不實的虛假的信息。」