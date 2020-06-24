【新冠肺炎】北京核酸篩查出137宗確診　佔總數約53%

6月24日，北京市召開第131場新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會。據北京市衛健委主任雷海潮介紹，本次疫情通過核酸篩查的方式，一共發現137例確診病例。

雷海潮在會上指出，目前病例發現方式已從原先的發熱門診篩查為主，變為發熱門診、從密接者中發現、主動核酸篩查相結合，對早發現起到重要作用，關口前移和早發現的效果正在顯現。

自北京新發地發生聚集性疫情後，北京加強社區村封閉式管理，擴大核酸檢測人群。（Reuters）

他表示，目前256例確診病例的發現方式中，核酸篩查共137例，佔53%；主動就醫81例，佔32%；密切接觸者觀察38例，佔15%。近兩日，20例病例中，主動就醫3例，佔15%；密切接觸者8例，佔40%；核酸篩查共9例，佔45%。處於管理範圍的病例所佔比重明顯增加。

雷海潮還表示，綜合來看，北京本次疫情傳播速度快，病例短時間內大量出現，6月13日和14日每天都報吿了36例病例。6月11日至6月23日24時，累計報吿256例確診病例，由發現第一例至100例僅用了五天。而年初疫情時，100例用了11天。與新發地聚集性疫情有明確關聯的有253例，佔98.8%，另有三例待查核。

此外，北京市委宣傳部副部長徐和建在發佈會上介紹，雖然與新發地直接關聯的疫情基本得到了控制，防控工作取得了積極成效，但同時也發現了一些家庭單位聚集疫情和社區的散發病例。

徐和建強調，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，絲毫不能掉以輕心。要繼續緊盯重點部位和關鍵環節防控關口，更加精準防控，全力以赴防止疫情擴散蔓延。

在核酸檢測方面，徐和建說，核酸檢測是落實四早要求、主動篩查無症狀感染者的第一道防線，要進一步提高檢測效率，擴大檢測範圍，對中高風險地區和餐飲、物流等從業人員以及就診患者等重點人群應檢盡檢，對低風險地區加大混檢力度。