6.26禁毒日｜內地現有吸毒者214.8萬人　冰毒濫用人數仍居榜首

明日（6月26日）是國際禁毒日，中國禁毒網周三（24日）晚公布《2019年中國毒品形勢報告》。報告顯示，截至2019年底，中國現有吸毒人員214.8萬人，佔全國人口總數的0.16%，是連續第2年減少，按年下降10.6%，而冰毒仍然是中國濫用人數最多的毒品。

6月22日，寧夏集中銷毀10.83噸毒品及製毒化學品。（中新社）

據報告，在214.8萬名現有吸毒人員中，濫用冰毒者118.6萬人，佔55.2%，按年減少12.1%；濫用海洛英80.7萬人，佔37.5%，按年下降9.2%；濫用氯胺酮4.9萬名，佔2.3%，按年下降20%。海洛英、冰毒和氯胺酮3類主要濫用品種濫用人數均出現下降。濫用大麻人員2.4萬名，與上年持平，以外籍人員、有境外學習或工作經歷人員及演藝人員為主。

報告稱，吸毒人員中，35歲以上109.5萬人，佔51%；18到35歲104.5萬人，佔48.7%；18歲以下7151人，佔0.3%。戒斷3年未發現復吸人員253.3萬人，按年上升22.2%，首次超過現有吸毒人數。全年共查獲吸毒人員61.7萬人次，按年下降13.9%；其中新發現吸毒人員22.3萬人，較上年減少3萬人。全年新發現吸毒人員中青少年佔比下降，但60歲以上吸毒人員按年增加3.5%。

報告顯示，2019年，全國共破獲毒品犯罪案件8.3萬宗，抓獲疑犯11.3萬人，繳獲各類毒品65.1噸；查處吸毒人員61.7萬人次，處置強制隔離戒毒22萬人次，責令社區戒毒社區康復30萬人次。