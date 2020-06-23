6.26禁毒日｜內地5年破63萬毒案　最高法：罪行極嚴重者堅決判死

本周五（6月26日）是國際禁毒日，公安部機關報《人民公安報》周一（22日）披露，禁毒工作5年來共破獲63萬宗毒品罪案，打掉製販毒團夥3萬多個，抓獲疑犯78萬人，繳獲各類毒品400餘噸，「打擊毒品犯罪戰果逐年提升」。 此外，最高人民法院副院長、國家禁毒委員會副主任李少平近日受訪時強調，對罪行極其嚴重、主觀惡性極大、罪證確實充分的毒品犯罪分子，堅決依法判處死刑。

6月22日，寧夏集中銷毀10.83噸毒品及製毒化學品。（中新社）

《人民公安報》稱，2015年至今，全國禁毒部門創新開展禁毒專項行動，有針對性地打擊不同毒品犯罪對象；針對「金三角」毒品滲透加劇的風險，全國禁毒部門加強毒品查緝堵截，全面加大對販毒活動打擊力度。

報道稱，5年來，禁毒工作運用科技，加快禁毒信息化、大數據和科技手段建設應用，包括制定完善毒品檢驗鑑定技術標準，掛牌成立北京、浙江、廣東、四川和陝西5個區域分中心實驗室，建立36個大城市生活污水、地表水、土壤等環境要素毒品監測體系，全面推行毛髮檢毒技術的推廣應用等。

6月19日，湖南省長沙市岳麓區在湖南工商大學組織開展禁毒宣傳活動。圖為大學生近距離觀看毒品樣本。（中新社）

全國新發現吸毒人員 連5年呈總體下降趨勢

報道指，截至2019年年底，戒斷3年未發現復吸人員達253萬餘人，是2015年的2.2倍；現有吸毒人數與2015年相比減少8.43%，連2年呈下降趨勢；5年來，全國累計剷除非法種植罌粟1000餘萬株、大麻340餘萬株，連續多年禁絕大規模非法種植毒品原植物。同時，在毒品預防宣傳教育的廣泛開展下，全國新發現吸毒人員連續5年呈總體下降趨勢。

截至2020年3月，全國涉毒貧困人口數量由23.1萬人下降至3.7萬人，已脫貧19.4萬人，脫貧率達到84%。北京、天津、上海、江蘇、海南、西藏、青海等8省份實現涉毒貧困人口「清零」。

報道又提及，5年來中國開展跨國跨境聯合行動，參與國際刑警組織「蓑鲉」等行動，合作開展中老緬泰柬越「平安航道」聯合掃毒、中越邊境聯合掃毒、中澳、中巴聯合緝毒等系列跨國執法行動，破獲一批跨國毒品大案，成功從越南、斐濟押解一批重大外逃毒品疑犯。

6月9日，雲南德宏邊境管理支隊通報破獲一起特大販毒案，繳獲毒品冰毒139公斤，抓獲犯罪嫌疑人13人，成功打掉一個境內外勾結、盤踞在邊境地區的特大販毒團夥。資料圖為抓獲的部分犯罪嫌疑人及查獲的部分毒品。（中新社）

最高法：毒品罪案重刑率高於2成

此外，最高人民法院副院長、國家禁毒委員會副主任李少平近日受訪指出，在重刑率方面，2015年至2019年，毒品犯罪案件中判囚5年以上的重刑率達22.37%，各年度重刑率均明顯高於同期全部刑事案件重刑率。其中，對罪行極其嚴重、主觀惡性極大、罪證確實充分的毒品犯罪分子，堅決依法判處死刑。

在嚴懲重點方面，依法嚴厲打擊製造毒品、大宗走私、販賣、運輸毒品、規模性非法生產、買賣、運輸製毒物品犯罪、吸毒人員嚴重肇事肇禍犯罪以及其他嚴重毒品或者涉毒犯罪。同時，對於毒梟、職業毒犯、累犯、毒品再犯、暴力抗拒查緝、武裝掩護犯罪、利用未成年人犯罪、國家工作人員犯罪以及具有其他嚴重情節的，依法從嚴懲處。

（綜合報道）