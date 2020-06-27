應急部：引導社會應急力量參與防汛抗旱　防止盲目救援

近期中國南方洪澇災害嚴重，逾千萬民眾受災，與此同時，內蒙古等地則出現了旱災。為進一步引導社會應急力量參與防汛抗旱工作，應急管理部日前下發《關於進一步引導社會應急力量參與防汛抗旱工作的通知》（以下簡稱「通知」），對引導社會應急力量參與防汛抗旱工作提出要求。

通知說，當前，全國已全面進入汛期，強降雨等極端天氣頻發，南方多地發生持續強降雨，部分地區遭受嚴重洪澇災害；同時，一些地方持續高溫少雨天氣導致旱情嚴重，防汛抗旱到了關鍵階段。

南方多省洪澇災害嚴重：

+ 8 + 7 + 6

通知要求，各地應急管理部門要充分發揮社會應急力量組織靈活、貼近基層、反應迅速的優勢，配合常備應急力量開展搶險救援；指導社會應急力量參與重點目標巡護、風險隱患排查和群眾轉移、人員搜救、物資轉運、道路疏通等工作；教育引導社會應急力量嚴格落實安全防護措施，樹立安全風險意識，在救援行動時對風險隱患進行認真評估，明確緊急避險措施，防止盲目救援現象發生。

據初步統計，截至目前全國累計120余支社會應急力量、3500余名救援隊員以及大量城鄉社區應急志願者，參與了廣西、湖南、重慶等地暴雨洪澇災害搶險救援和颱風「鸚鵡」防禦工作。

（應急管理部網站）