【南方暴雨】貴州正安縣遭特大暴雨襲擊　已致5人死亡8人失聯

內地南方地區近期遭遇入汛以來最嚴重強降雨，廣西、湖南等地均發生災害。在貴州省，6月12日凌晨，遵義市正安縣碧峰鎮降下特大暴雨，降雨量達264.5毫米，暴雨導致碧峰鎮發生大面積洪澇災害，造成部分山體滑坡、橋樑受損、水電和道路中斷。此次特大洪災已造成5人死亡，8人失聯。

6月11日晚10時起，強降雨天氣造成貴州遵義市部分縣（市）遭受洪澇災害，正安縣碧峰鎮等地鎮街受淹嚴重。據貴州省氣象臺資料，其中正安縣碧峰鎮發生了超過260毫米的特大暴雨，為全省最大，最大小時雨超過160毫米。

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據遵義市委宣傳部，經初步核查統計，此次特大暴雨造成碧峰鎮各村（居）不同程度受災，涉及受災人口5029戶21124人，主要受災為：房屋損壞2190戶，大小車輛115輛，農作物受災面積6500畝，道路沖毀35處、橋樑3處，共計直接經濟損失約8590萬元，共轉移人口1.3萬餘人。截至12日19時15分，經初步排查核實，此次特大洪災已造成5人死亡，8人失聯。

據悉，遵義市消防救援支隊已經調集正安、湄潭、道真、鳳岡、務川等地共計18車95名消防指戰員趕赴現場救援。

截至目前，消防救援隊伍共計搜救疏散被困民眾190人，疏散下游1.3萬餘人，救援工作仍在有序進行中。

（澎湃新聞）