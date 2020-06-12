【南方暴雨】內地發暴雨黃色預警　自然資源部工作組南下指導救災

內地多地近期暴雨成災，中央氣象台在周五（12日）早上已發出暴雨黃色預警，預計貴州、重慶、湖南、湖北、安徽等地會有大雨至暴雨，湖北、安徽等區部地區更會有降雨量最高可達230毫米的大暴雨。 另一方面，由於南方部分省份持續有強降雨，引發了大量的地質災害，自然資源部為此派出多個工作組，緊急趕赴受災嚴重的省份，指導地方做好災害趨勢研判、排查巡查、監測預警、災害調查處置等工作。

綜合內地傳媒報道，暴雨造成的洪澇災害，已使廣西、貴州、廣東、江西、湖南等11個省區市共有262.7萬人次受災，22.8萬人次被緊急轉移安置，1300多間房屋倒塌，農作物受災面積亦達14.59萬公頃，直接經濟損失40.4億元（人民幣．下同）。水利與氣像部門最新聯合會商意見認為，今年汛期內地的氣候狀況總體偏差，極端事件偏多，區域性暴雨洪澇重於常年。

南方地區11個省區市暴雨成災：

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在6月至8月的主汛期中，全國降水分布將呈現「南北多、中間少」的格局，形成5個主要多雨區和3個主要少雨區。南方多雨區主要位於華南北部至江南大部分地區、貴州東部，北方多雨區則主要分布在黃淮至華北大部分地區、東北大部分地區、內蒙古西部至西北、中北部等地。水利部預計，長江中下游、珠江流域西江、海河部分水系、松花江、遼河等地可能發生較大洪水；黃河上中游、太湖、淮河等地今夏可能發生區域性暴雨洪水。

自然資源部地質勘查管理司地質災害防治處處長李曉春亦稱，從汛情雨情預測來看情況較差，地質災害防治工作形勢較為嚴峻，將會要求各地自然資源主管部門進一步強化責任，落實群測群防各項措施，並加派專業技術隊伍，特別是專業駐守的隊伍，深入到人口密集的地區，做好地質災害隱患排查和監測預警工作。