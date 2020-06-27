中國科學院大學學生被指在Twitter發表辱華言論　校方成立調查組

此前，有網民在微博上發文爆料指，一名疑似為中國科學院大學的學生在Twitter發表辱華言論。 對此，中國科學院大學周六（6月27日）發布聲明稱，「今日，網上出現疑似國科大學生在國外社交平台發表不當言論的消息。我校對相關言論表示極度震驚和憤慨。」

聲明指出，「學校對此事高度重視，已經成立調查小組。如確屬國科大學生發表的不當言論，我校將依據校規校紀做出嚴肅處理，後續結果將及時公布。感謝公眾關心和支持！」

根據爆料者發布的圖片顯示，Twitter帳號為「神楽坂 梓月」的網民6月26日回覆貼文時表示，「不錯，支那廢物自嘲完美」。除此之外，還有許多其他的貼文多次用「支那」二字發推，引起中國網民憤慨。

「神楽坂 梓月」隨後在周五發了一則置頂貼文致歉稱，「本人季子越，近日在境外社交平台上發表了涉及敏感話題的內容，引發廣大網友的憤怒於譴責。我已經意識到，這些言論已給廣大網友帶來嚴重的情感上海，我本人對發表傷害民族感情言論的行為感到深深的自責和懊悔。我已經將相關內容刪除，並在此向廣大網友誠摯道歉。作為中國公民，我的行為上海了我的祖國，辜負了父母、師長和祖國多年的培養，我已經深刻認識到問題的嚴重性，誠懇接受網友的批評和質疑。我將繼續深刻反思自己的言行舉止，希望大家監督。」

不過，該致歉聲明並未平息眾怒。許多微博網民評論稱，「這種精日，不知悔改的話，那就早點撕了自己的中國護照！」「原來是精日啊，這麼喜歡日本就開除國籍吧」「剝奪其中國國籍，驅逐出去！」也有人發出疑問稱，「不是很明白，為甚麼很多孩子出國了就另一副面孔。」

據悉，精日分子是發表認同和美化日本的言論或行為包括以文字、圖片、語言、說唱、照片、影視、肢體語言等各種方式，以二戰時期日本軍人造型亮相。這類舉止，無疑直接觸怒了眾多中國民眾。

去年7月29日，內地四個省份包括遼寧、安徽、湖北、江蘇於7月28日聯動發布有關打擊精日分子的警情通報，多名精日分子被逮捕。其中，22歲安徽精日分子張某寧被逮捕，其創作「豬頭人身」系列侮辱中國人形象的漫畫300餘幅。

對此現象，中國外交部長王毅曾在召開記者會離場時，回應媒體追問表示精日分子是「中國人的敗類」。