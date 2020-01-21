【駕車入故宮】輿情沸騰　葉劍英孫女葉明子「太廟婚禮」被重提

中共紅色家族何長工孫媳高露駕駛平治豪車在閉館日進故宮一事引爆輿論。隨着事件發酵，有聲音指，駕車故宮事件實際上還不及紅色家族葉劍英孫女葉明子的太廟婚禮。

綜合媒體1月21日報道，儘管何長工家族聲明致歉，及故宮二度致歉，但仍避免不了輿論的沸騰。同樣，即便高露被證實為中共紅色家庭成員，以及頻繁炫富，曬豪車、豪宅、名酒、名錶，但仍有聲音指，「故宮平治」還比不上「太廟婚禮」。

所謂近期受聚焦的「太廟婚禮」是指2009年9月9日，中共元老葉劍英孫女葉明子在「明清兩代皇帝祭奠祖先的家廟」的北京太廟與一位美國銀行家舉行盛大婚禮。彼時，整個婚禮用紅色玫瑰佈置全場，豪華婚車進進出出。

由於北京太廟同樣屬於「全國重點文物保護單位」，因此，故宮平治事件後，「太廟婚禮」被重新提及。且由於葉劍英家族較何長工家族更為知名且實力雄厚，就更能引發內地網民的關注。

葉明子目前以「知名服裝設計師」身份遊走在全球各地。她還於2019年12月28日在個人微博發文稱，「在2019年年的最後一個星期裏，回想了這一年裏都學習了什麼，失去了什麼，得到了什麼。總的來說，我學會了感恩自治，不理解我的人讓我更懂得珍惜！」

生於1979年的葉明子父親是葉劍英三子葉選廉，原為保利集團旗下凱利公司董事長兼總裁，母親蘇丹丹系原解放軍總政歌舞團的報幕員，婚後習藝學畫，曾赴中國畫院進修。葉選廉的小女兒葉晴晴，為香港女子歌唱組合Robynn & Kendy成員之一。該組合於2010年參加比賽勝出後出道，並於2014年參加內地歌唱比賽《中國好聲音》第3季，最終在8強回合中落敗。

至於駕車入故宮事件，何長工的女兒何光瑨通過代轉聲明向外界致歉，稱「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」，並透露，高露與何剛成婚未告知家族成員。

另外1月21日凌晨，故宮博物院院長王旭東發布致歉聲明，稱已處理分管副院長和保衛處處長。但這份解釋聲明被指是避重就輕，隔靴搔癢，根本未能觸及事件的核心點——特權問題。