被指涉嫌24篇論文造假　清華醫學院院長董晨發聲明否認

學術造假問題引發中國社會廣泛關注。清華大學醫學院院長、中科院院士董晨的24篇論文存在實驗圖像重複使用的問題，被疑論文造假。對此，董晨發聲明否認。

綜合媒體報道，在董晨的這些論文中，出現了部分實驗圖像在不同項目中重複出現，但標記數值不同；兩幅實驗圖像相似度極高；不同指標的直方圖完全一致的情況。

董晨（右）和學生們一起討論問題。（清華大學醫學院官網）

對於外界質疑，董晨6月27日回應稱，「我們正在深入調查和核實原始數據。據初步了解，可以排除有意的學術造假，沒有任何論文的科學結論有所改變。有些疑問是因為提問者對於研究內容的不熟悉。但也有極少數情況存在無意的錯誤，我們正在和雜誌合作進行修改。由於跨度時間長，涉及的學生、博士後較多，調查還在繼續中。」

董晨強調，「基本上排除惡意造假，展圖沒有經過人為加工，造假是不成立的。」他還於稍晚時表示，有些被重複使用的圖片其實是同一個實驗。其中有一篇論文則是「搞錯了」，出現了技術錯誤，已在和雜誌商量修改。

2019年當選中國科學院院士

董晨於1989年本科畢業於武漢大學，1996年獲美國阿拉巴馬大學伯明翰分校博士學位，1997年至2000年在耶魯大學免疫學系從事博士後工作。他曾任德克薩斯大學MD Anderson 癌症中心終身講席教授、炎症與腫瘤中心主任。現任清華大學醫學院院長、免疫學研究所所長、北京市「慢性疾病的免疫學研究」重點實驗室主任。2019年11月22日，中國科學院發佈《關於公布2019年中國科學院院士增選當選院士名單的公吿》，董晨當選為中國科學院院士。

董晨目前已發表論文240餘篇，總被引用次數達26,000餘次，2014年到2019年連續六年被評為全球「高被引科學家」。同時，他還是《Frontiers in Immunology·T Cell Biology》主編，《中國科學·生命科學》和《FASEB Journal》副主編，《Immunity》、《Cell Research》等期刊的編委。

此次被質疑的論文發表時間從2003年延續到2019年，大部分在董晨供職美國德克薩斯大學安德森腫瘤中心期間發表，還有部分論文是董晨在華盛頓大學、清華大學醫學院期間發表的。

文章多見於《Immunity》《免疫學雜誌》《生物化學雜誌》《實驗醫學雜誌》等期刊，還有論文發表在自然出版集團主辦的《自然-免疫學》。另有兩篇論文分別於2007年、2019年被《自然》雜誌收錄。

2019年2月, 《Immunity》新一屆編委會名單正式公布。清華大學醫學院院長、免疫所所長董晨成為該刊編委。當時與董晨一同成為編委的還有2019年11月曾被質疑論文造假的南開大學校長曹雪濤。