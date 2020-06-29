【港版國安法】朝鮮官媒就香港問題多次發聲　支持中國立法

關於中國製定「港版國安法」的決定， 朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》近期多次發表文章支持中國，引發關注。

官媒《環球時報》旗下環球網6月29日消息，在朝鮮《勞動新聞》近期發表的文章中，其批評美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在香港問題上指手畫腳。文章認為，香港問題的決定權在中國，中國為維護國家主權、安全和發展利益而採取的一切措施都是極其正當的。

據悉，中國推行港版國安法後，遭到美方政客的頻繁抨擊，其中蓬佩奧多次就「港版國安法」指責中國打破香港自治承諾。

關於蓬佩奧的言論，朝鮮《勞動新聞》6月4日刊載了朝鮮勞動黨中央委員會國際部3日發表的談話。文章批評蓬佩奧就香港事務、涉台問題、人權問題、貿易爭端問題對中國指手畫腳、說三道四。

6月7日，《勞動新聞》再次刊發《任何人都無法侵犯主權國家的自主權利》表示，香港是中國不可分割的領土。香港問題的決定權在中國。中國為維護國家主權、安全和發展利益而採取的一切措施都是極其正當的。

6月20日，朝鮮《勞動新聞》刊發《朝中兩國堅定走社會主義一條路》的文章稱，如今，朝中兩黨兩國同心協力，粉碎敵對勢力的強權和陰謀活動，堅定走維護並發展壯大社會主義的一條路。

文章提到，「特別要指出的是，我們認為，中國政府和人民為維護國家安全，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅守『一國兩制』原則是完全正當的，對此表示全力支持。」