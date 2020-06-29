港版國安法明日勢通過　新華社：草案表決稿提交人大常委會審議

全國人大常委會昨天起（28日）一連三日開會，議程包括審議「港版國安法」。新華社今（29日）發稿表示，全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛在會議作出關於「港區國安法」修改意見的匯報，憲法法律委根據常委會會議的審議意見，提出了草案建議表決稿，人大委員長栗戰書決定將草案建議表決稿提交常委會會議審議。

全國人大常委會明日（30日）閉幕，建制圈子盛傳，「港版國安法」將於周二（30日）上午表決通過，草案內容隨即正式發布。（資料圖片）

全國人大常委會明日（30日）閉幕，建制圈子盛傳，「港版國安法」將於周二（30日）上午表決通過，草案內容隨即正式發布，包括至今未曝光的四項罪行具體定義和罰則等。港府亦會宣布，於7月1日零時零分刊憲，法例即時於香港正式生效和實施。

有消息指，「分裂國家」和「顛覆國家政權」兩項罪行最高刑罰將為終身監禁，行政會議成員湯家驊今早在電台節目表示，國安法將設最低刑期，預料監禁十年。對於國安法有否追溯期，消息人士透露，法例將不設追溯期，但將來在執法時，會考慮相關人士過去的行為，作為檢控的證據。

人大常委會舉行分組會議，審議「港版國安法」，人大委員長栗戰書（中）參加。（新華社）

人大常委會今日（29日）繼續審議「港版國安法」草案，有份列席的港區人大代表吳秋北接受傳媒訪問時表示，會上看到最新一份「港區國安法」草案原文，部分地方與昨日看到的草案有分別，形容草案是吸收了一些意見，但不便透露具體內容。