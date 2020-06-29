津巴布韋中國籍礦場老闆槍擊討薪員工　釀1死1傷

中國是非洲南部國家津巴布韋最大的投資國。當地一個礦場，近日發生中國籍老闆槍擊討薪員工的事件，最後釀成1死1傷。

張軒（右）持槍殺害礦場員工。

綜合傳媒報道，在津巴布韋中部圭洛省（Gweru）經營礦場的中國籍男子張軒（音譯；Zhang Xuen），上周日（21日）與多名員工爆發口角衝突，期間一名礦工指張軒沒有信守承諾以美元支付薪酬。

該名礦工在爭執中走向張軒，張軒之後拔槍，往右方向工人連開三槍，再向左開兩槍，導致該名礦工中彈身亡，而另一名礦工下巴被子彈擦傷，送院治療後並無大礙。張軒隨後遭警方拘捕，並以企圖謀殺罪名起訴，將被拘留到至少7月7日上庭。

中國使館：純屬個別事件

津巴布韋環境法律協會（Zimbabwe Environmental Law Society，ZELA）批評，中資企業在當地不時傳出安全措施不足、苛刻員工薪酬等醜聞，有工人甚至被中國人虐待、毆打和歧視，疫情期間未提供足夠防護裝備，呼籲津巴布韋政府重新考慮與中國之間的政經合作關係。

中國駐津巴布韋大使館則表示，案件純屬個別事件，強調中津兩國有著長期的友好合作關係，中方支持當地進行公開透明的調查和審判。