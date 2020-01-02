援助金額分歧外交風波後　王毅受邀訪問津巴布韋

中國外交部在1月2日發佈消息稱，中國國務委員兼外交部長王毅應邀將於2020年1月7日至13日對埃及、吉布提、厄立特里亞、布隆迪、津巴布韋進行正式訪問。

姆南加古瓦上台後，改變了該國的一些政策，同時也在一些合同上反悔，這使得中國不滿。（新華社）

中國外交部發言人耿爽介紹，王毅國務委員兼外長此次訪問非洲五國，是中國外長自1991年以來連續第30年新年首訪前往非洲。「這一良好傳統充分體現了中方對發展中非關係的高度重視，是中非友好歷久彌堅的有力證明。」

耿爽表示，今年是中非合作論壇成立20周年，也是落實2018年中非合作論壇北京峰會成果的重要一年。王毅國務委員兼外長訪非期間，將秉持習近平主席提出的真實親誠理念和正確義利觀，同非方深入溝通對接，推動落實習近平主席同非方領導人達成的重要共識和論壇北京峰會成果，推進中非共建「一帶一路」，弘揚中非傳統友誼，推動雙邊和中非關係實現新的發展。」

王毅於2020年1月7日至13日對埃及、吉布提、厄立特里亞、布隆迪、津巴布韋進行正式訪問。（新華社）

在上述國家中，津巴布韋與中國的關係在近期備受外界關注。津巴布韋政府日前低報中國的援助金額，此舉被認為是有意冷落北京。

英國廣播公司（BBC）2019年11月21日報道稱，津巴布韋近日公布國家預算報告，但其中的外國援助金額卻讓該國和「全天候的朋友」中國意外發生一場外交爭議。津巴布韋財政部長恩庫貝（Mthuli Ncube）2019年11月14日在公布的預算報告中說，該國在1月至9月期間從雙邊援助中收到1.94億美元，其中大部分資金來自西方國家。其中，美國和英國都提供了超過5,000萬美元，瑞典2,805萬美元，日本1,429萬美元。

而中國援助數據與北京給出的數字相差近40倍。在中國使館發佈公告後，津巴布韋信息部迅速在推特（Twitter）表示，兩國正在就此進行溝通，以「建立一個共同的統計情況」。

津巴布韋公布的國際援助金額，引發與中國的外交風波。（視覺中國）

與此同時，有媒體此前也披露津巴布韋總統姆南加古瓦與北京的不和內幕。《津巴布韋聚光燈》日前報道稱，北京希望姆南加古瓦讓位給親華的副總統奇温加（Constantino Chiwenga）。

報道稱，據說，北京對姆南加古瓦緩慢地放棄津巴布韋的「向東看政策」，並拒絕向中國公司提供幾個發展項目感到不滿。報道指出，穆加貝（Robert Mugabe）在位時期的「向東看政策」確保中國公司能夠在津巴布韋的基礎設施開發合同獲得優惠待遇。但是姆南加古瓦上台後，開始慢慢地擺脱津巴布韋對中國的經濟依賴，並努力使津巴布韋的經濟關係多樣化。

報道還援引津巴布韋的一名前情報官員的話稱，中國想要姆南加古瓦出局的原因是，他在2015年與北京達成的一些協議上食言，這個激怒了中國。