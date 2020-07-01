中央政治局集體學習透露用人新規則：重品德不能忽視才幹

中共中央政治局6月29日下午就「深入學習領會和貫徹落實新時代黨的組織路線」舉行第二十一次集體學習。習近平在集體學習時指，新時代中共的組織路線提出堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢的方針，就是強調選幹部、用人才既要重品德，也不能忽視才幹。

《新聞聯播》畫面顯示，這次集體學習的主題是「深入學習領會和貫徹落實新時代黨的組織路線」，做講解的是中央組織部秘書長胡金旗。

胡金旗長期在中組部工作，多次以「中組部辦公廳主任」身份亮相。2019年，胡金旗曾以「中央巡視組副部級巡視專員」身份亮相。這次的消息顯示，他已履新中央組織部秘書長。

中央組織部秘書長胡金旗在會上做講解。（央視截圖）

據悉，中央政治局集體學習始於2002年底。十九屆中央政治局目前已經進行了二十一次集體學習。不過，2020年至今，共舉行了兩次集體學習，時間分別是在5月29日和6月29日，主題分別與民法典和組織路線有關。

在2018年7月3日至4日召開的中國全國組織工作會議上，習近平曾首次提到「新時代黨的組織路線」。

習近平當時在會議上表示，「十八大以來，我們推進全面從嚴治黨取得了顯著成效，但還遠未到大功吿成的時候。我們黨面臨的「四大考驗」、「四種危險」是長期的、尖鋭的，影響黨的先進性、弱化黨的純潔性的因素也是複雜的，黨內存在的思想不純、政治不純、組織不純、作風不純等突出問題尚未得到根本解決。」

當年11月，中央政治局曾就「中國歷史上的吏治」進行集體學習。在那次集體學習時，習近平強調：「我們黨歷來強調德才兼備，並強調以德為先。德包括政治品德、職業道德、社會公德、家庭美德等，幹部在這些方面都要過硬，最重要的是政治品德要過得硬。」

值得關注的是，這次的集體學習依舊聚焦組織路線。而習近平的最新表述是，要抓好執政骨幹隊伍和人才隊伍建設。「新時代黨的組織路線提出堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢的方針，就是強調選幹部、用人才既要重品德，也不能忽視才幹。」

中共中央政治局6月29日下午舉行第二十一次集體學習。（央視截圖）

此外，在2016年1月的十八屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議上，習近平還曾提到，「要堅持正確用人導向，把好乾部選出來、用起來，促進能者上、庸者下、劣者汰」。

在2017年1月十八屆中央紀委七次全會上，習近平提到，形成優者上、庸者下、劣者汰的好局面。

在這次的集體學習時，「優者上」表述變更為了「優者獎」。