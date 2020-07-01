【反制措施】中國要求美聯社等4間美媒　7天內提交在中國業務資料

美國國務院上月再將多間中國官方傳媒駐美機構列為「外國使團」，要求提交在美工作人員名單，當中包括有《人民日報》、《環球時報》、中央電視台及中新社。 在北京，中國外交部發言人趙立堅在周三（1日）的例行記者會，宣布中國的反制措施，要求美聯社（AP）、美國合眾國際社（UPI）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國全國公共廣播電台（NPR），即日起7天內向中國申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產等資料的書面文件。

趙立堅強調，上述措施完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，「完全是正當防衛。」

趙立堅稱，美國方面有關做法是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽及形象，嚴重影響中國媒體在美國的正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，「暴露其自我標榜的所謂『新聞自由』的虛偽性。」中國敦促美國立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。

《中國日報》等多間中國官方傳媒駐美機構，接連被美國國務院列為「外國使團」。（資料圖片）

據了解，美國此前已在2月中旬將新華社、《中國日報》在美國的發行公司、中國國際電視台（CGTN）、中國國際廣播電台、《人民日報》海外版美國總代理海天發展有限公司，共5間中國官方傳媒駐美國機構列為「外國使團」。中國其後作出反制，要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《時代周刊》、《華盛頓郵報》共4個美國傳媒的駐華分社，須向外交部新聞司申報其在中國境內所有業務的資料。

（綜合報道）