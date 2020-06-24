【一分鐘看世界】中美媒體戰升級、新加坡政壇交棒？染疫者年輕化

今天是6月24日星期三。在這一天你需要知道的國際新聞：

中美媒體戰升級

中美之間的媒體戰再升級，央視、中國新聞社、《人民日報》和《環球時報》四間中國媒體被指是中國政府的喉舌，6月22日被美國列為「外國使團」，是繼新華社等媒體後再有中國媒體被列為「外國使團」。外界估計，事件將進一步影響中美關係。美國聯邦通訊委員會（FCC）更即時終止鳳凰衛視旗下廣播電台的營運權，要求其在48小時內停播。

另一邊廂，中美貿易協議也爆出風波，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）突然稱總統特朗普（Donald Trump）已決定終止與中國的貿易協議，說「它已經結束了」。不過他之後又澄清指，他的言論與目前尚在進行的第一階段貿易協議毫無關係，他所說的「結束」是指兩國貿易協議在信任層面已經結束。特朗普和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦急急澄清，中美貿易協議「完整無缺」......（按此閱讀更多）

圖為2020年2月17日位於北京的央視總部外，有民眾踩單車經過（Getty）

新加坡提前大選

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）6月23日接受總理李顯龍的建議解散國會，並會在7月10日舉行國會大選。外界形容這次大選是「世代交替」，並估計由李顯龍一手提拔的副總理兼財政部長王瑞杰將會接棒，這位熱門接班人究竟是誰？

說起新加坡，在反種族歧視示威席捲全球的浪潮下，各地民眾反思殖民歷史的，英美有不少歷史人物的塑像被示威者拉倒，但想不到在新加坡也有出現類似聲音，有評論認為，被稱為「新加坡之父」的萊佛士（Stamford Raffles）是代表着歧視和霸權的殖民者......（接此閱讀更多）

美國染疫者年輕化

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國反覆，國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）直言對情況感到憂慮，在美國南部與西部，年輕人的感染數字正在上升，疫情反彈讓醫療系統負擔加重，在德州侯斯頓（Houston）的哈里斯縣，縣內多間醫院自5月31日起，收治的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病人數目大增177%。另一邊廂，特朗普在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行的競選集會，再有兩名工作人員確診感染新型冠狀病毒肺炎......（按此閱讀更多）

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中印再談判

中印軍隊6月15日發生致命流血衝突後，兩軍高層6月22日再度會晤，兩國6月23日都發聲披露會談成果。此次中印衝突發生軍人傷亡，更讓一些輿論認定，這將對中印關係的發展產生深遠影響。其中有三種說法比較突出 ......（按此閱讀更多）

英國酒吧人流再現

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的抗疫措施，包括重開酒吧、餐廳等，但當局警告疫情仍會持續一段長時間，不過約翰遜表明大家可以盡快外出「飲返杯」……（按此閱讀更多）

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