【港版國安法】外交部：香港國安立法不是人權問題　不應被政治化

中國外交部發言人趙立堅在今日（1日）的例行記者會上表示，香港國安立法問題根本不是人權問題，更不應被政治化，奉勸有關方面認清形勢，停止歪曲抹黑，停止干涉香港事務和中國內政。

趙立堅指出，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是堵塞香港國家安全法律漏洞、切實維護國家主權安全的必要之舉。（資料圖片）

趙立堅指出，國家安全立法屬於一國主權。中國全國人大根據中國憲法和香港基本法規定，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是堵塞香港國家安全法律漏洞、切實維護國家主權安全的必要之舉，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

他強調，有關立法打擊的是極少數危害國家安全的違法犯罪行為和活動，保障的是香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由。國際社會絕大多數國家充分理解和尊重中方維護國家安全的正當合法努力。

趙立堅表示，香港國安立法問題根本不是人權問題，更不應被政治化。他批評「少數外部勢力」出於不可告人的目的，以人權之名行干涉之實，掩蓋不了其傲慢偏見和肆意干預別國內政的本質。「一些人號稱尊重法治，卻違背國際社會要求遵守國際法原則和國際社會基本準則的正義聲音。我們奉勸有關方面認清形勢，客觀公正看待中方制定香港特區維護國家安全法，停止歪曲抹黑，停止干涉香港事務和中國內政。」

趙立堅表示，香港國安立法問題根本不是人權問題，更不應被政治化。（資料圖片）

籲美方正確、客觀看待香港國安法

對於美國眾議長佩洛西、國務卿蓬佩奧、白宮國安會發言人尤利奧特等就香港國安立法問題發聲，指責中方違背國際承諾，趙立堅回應道，中方反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，奉勸美方正確、客觀看待香港國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。