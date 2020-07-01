【港版國安法】國民黨籲大陸將國安立法權力還給港人

人大常委會30日以全票通過「港版國安法」，事件在台灣也引起關注。國民黨主席兼立委江啟臣於7月1日表示，國民黨絕對無法接受中共對於「一國兩制台灣方案」的倡議，更呼籲中共當局應將國安立法的權力還給港人。他稱，這才是重新建立陸港互信的上策。

江啟臣於1日主持國民黨中常會，席間對於港人當前的處境表達關心與憂慮。江啟臣說，在港版國安法施行之下，他非常擔憂港人是否能維持聯合國兩公約所保障的自由，更擔心此舉將對香港的繁榮發展衍生負面衝擊。

國民黨主席江啟臣。（中央社）

江啟臣指出，本次港版國安法立法，中共甚至將管轄權擴及至非香港居民身上，「我們（國民黨）堅決反對這種管轄權擴張的條文」，台灣政府應窮盡一切的可能性，保障台灣人民的人身安全，避免因港版國安法過度執行受到影響；此外，國民黨立法院黨團也提出援助港人的具體修法作為，要成為港人爭取民主自由的堅實後盾。

除了強調國民黨支持港人，江啟臣還說，由民進黨政府規劃的「台港服務交流辦公室」目前已被香港對口單位表明「拒絕往來」，故台灣要如何援助香港，「蔡政府不能流於口水，更不能一廂情願」，須採取務實有效的辦法，不然只會凸顯選前「挺香港」的口號荒謬性，蔡英文應嚴肅面對自己過去的言行，不應只將香港當成政治消費工具。

在香港情勢變遷下，江啟臣更提醒執政黨，國安團隊應在兼顧港人權益與台灣制度安全下，適時調整當前台灣對港移民、產業資金移入等政策規範；此外，國民黨無法接受陸方「一國兩制台灣方案」倡議，更無法認同部份政黨將中華民國與香港類比的「荒謬論述」，畢竟中華民國是獨立自主的國家，「今日香港」不會變成明日台灣。