【北京疫情】中國疾控中心：魚沒有肺　不可能感染新冠病毒

北京近期出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，而被視為疫情來源地之一的新發地批發市場的三文魚等水產品檢測出病毒，令「魚類感染新冠病毒」之說一度流傳。 對此，中國疾控中心專家再次表示，魚類不會感染新冠病毒，迄今為止還沒有發現通過魚類傳播給人類的傳染性疾病。

專家表示，迄今為止還沒有發現通過魚類傳播給人類的傳染性疾病。（中新社）

中國疾控中心生物安全首席專家武桂珍表示，，北京新發地批發市場的三文魚等水產品檢測出新冠病毒，是因為這些水產品被新冠病毒污染，而不是感染。水產品在捕撈、宰殺、運輸、銷售、加工的各個環節，都有可能被新冠病毒污染，但新冠病毒不可能感染魚類。

她分析道，病毒感染宿主需要有細胞受體，魚的細胞卻沒有與人類細胞相同的受體。新冠病毒只會感染哺乳動物，其病理影響主要集中在肺部。魚沒有肺，魚及其它的海鮮，屬於低等的非哺乳類動物，儘管也有ACE2受體，但是完全不一樣。「所以它這個病毒和受體它是不會結合的，所以它也不會感染的。」

新發地批發市場的三文魚等水產品檢測出病毒，令北京多家超級市場、日式料理店一度緊急下架三文魚。（中新社）

未曾發現「魚傳人」傳染病

武桂珍亦強調，迄今為止還沒有發現通過魚類傳播給人類的傳染病。

她介紹道，從目前掌握的證據來看，新冠病毒主要通過直接接觸感染者的呼吸道飛沫傳播，或者手部接觸被感染者污染的物體，再由沾染病毒的手觸摸眼睛、口腔或者鼻腔黏膜而導致感染。