【港版國安法】外交部：譴責英改變BNO政策　一切後果由英方承擔

「港版國安法」正式在香港實施後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在當地時間7月1日正式表示，將向「英國國民（海外）」（BNO）護照持有人，提供申請成為英國公民的途徑。 中國外交部發言人趙立堅在周四（2日）指中方對表示強烈譴責，保留作出進一步反應的權利，又表示由此造成的一切後果由英方承擔。

此前曾有香港人在倫敦國會外請願，要求給予BNO持有人居英權和工作權。（Hong Kong Watch facebook）

趙立堅指，香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO護照持有者在英國的居留權，「英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關系基本准則。」趙立堅強調，所有香港同胞，包括BNO護照持有人都是中國公民，同時重申香港事務是中國內政，任何外國無權干涉，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

另一方面，對於澳洲總理莫裡森（Scott Morrison）在當地時間周四表示，政府正在積極考慮向香港人提供「避風港」簽證，將提交內閣討論，並提出類似英國作出的承諾。如果成事，澳洲將會是繼英國後，第二個五眼聯盟成員對香港人提供庇護。

對此，趙立堅指中方奉勸澳方客觀看待香港國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

（綜合報道）