俄使館微博發文紀念奪取海參崴160周年　中國網民斥侮辱和挑釁

在美國的「極限施壓」下，中國和俄羅斯近年來可以說是「報團取暖」，兩國高層政治交往十分熱絡，但中俄民間的相互觀感並不佳，形成所謂「官熱民冷」局面。不少中國人認為，俄羅斯侵佔中國大量領土。 也因此，俄羅斯駐華大使館7月2日在中國社交平台微博發布一段有關「符拉迪沃斯托克建城」的短片和文章，惹來中國網民不滿並集體負面評價，稱這是「侮辱和挑釁」，在中國人心上撒鹽。

俄羅斯駐華大使館7月2日在中國社交平台微博發布一段有關「符拉迪沃斯托克建城」的短片。（俄羅斯駐華大使館微博）

俄羅斯駐華大使館今日（2日）在官方微博發布一段有關符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城160年的短片，並寫道，「今天是符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日」，「符拉迪沃斯托克的歷史始於1860年，當時俄羅人在這裏建立了一個軍事港口，稱為符拉迪沃斯托克（意思為『統治東方』）。19世紀末，符拉迪沃斯托克已發展成為一個大型港口和工業城市，是俄羅斯海軍在太平洋上的主要基地。」

影片發布後，湧進大量中國網友留言轉發，雖然評論功能已被限制，但仍留有12條，大多是批評影片內容，包括：

「以不平等條約從中國搶奪過去的，竟然還把自己美化成開發者，老毛子，滾。」 「這是侮辱和挑釁，勿忘國恥。」 「今天只能忍，但中國人會記着的，一代代記下去。」 「國人還需再忍耐，吾輩需相信故土終將會回來的。」 「別忘中國人心上撒鹽。」

2001年7月16日，江澤民和普京（右）在莫斯科克里姆林宮簽署「中俄睦鄰友好合作條約」。圖為簽署文件後，江澤民與普京擁抱。（AFP）

資料顯示，1689年清政府和俄羅斯帝國簽訂的《尼布楚條約》中，訂明海參崴屬清政府。由於國力衰退，1858年，清政府和沙俄帝國簽署《璦琿條約》，中國失去黑龍江以北約60萬平方公里領土，包括海參崴在內的烏蘇里江以東40萬平方公里土地改屬中俄共管。

1860年，沙俄帝國聲稱自己調停第二次鴉片戰爭有功，逼迫清政府簽訂《北京條約》，條約承認《璦琿條約》有效性，並將原先中俄共管之地劃歸後者，其中就包括海參崴，俄羅斯改稱「符拉迪沃斯托克」。

1991年5月16日，時任中共總書記江澤民與蘇共中央總書記、蘇聯總統戈巴卓夫達成一致地段的中蘇國界東段邊界線走向，確定海參崴屬俄羅斯境內。2001年7月16日，江澤民與俄羅斯總統普京在莫斯科簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，重新確認雙方根據1991年中國與蘇聯的協定，承認海參崴及鄰近遠東地區為俄國領土。

2004年10月14日，普京與江澤民簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》，確定爭議的黑瞎子島和阿巴該圖洲渚地區歸屬問題。上述協定於2005年6月2日生效，標誌着4,300多公里的中俄邊界線全部確定。