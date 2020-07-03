【港版國安法】美參議院通過《香港自治法》　環時：中國奉陪到底

美國參議院在7月2日一致通過《香港自治法》，並交由總統特朗普簽署，根據該法案，美國政府可以制裁制裁損害香港自治權的中國官員，以及與官員有業務往來的銀行和企。 對此，官媒《環球時報》發表社評稱，美願就香港攤多少牌，中國都將奉陪。

《環球時報》7月2日社評指，如果華盛頓要「不惜代價」毀掉不受它擺佈的香港，以此來搞痛中國，那麼它可以做的事還有很多，它要是寧肯自己倒霉也不讓香港好，那麼包括香港公眾在內的14億中國人民一定會對它奉陪到底。

美國參議院和眾議院通過《香港自治法》，法案將交由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署。（Reuters）

社評稱，美國有着全球金融霸權，這個霸權是雙向的，它要向全球提供服務，有賴於全球捧它，它如果濫用金融霸權對香港進行根本性制裁，在給香港製造困難的同時，它也將逐漸敲響自己金融霸權的喪鐘。它如果決意這樣攤牌，中國也將奉陪到底。

社評表示，香港的未來最終要由中國決定，而不是美國來決定。

社評強調，「一個越來越慵懶的美國，一個連新冠疫情都控制不住且受到它越來越嚴重牽連的美國，想用幾個『卡脖子』的招數就遏制住中國，甚至嚇唬住中國，它也太狂妄、自戀了！」