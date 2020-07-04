長江防汛｜暴雨持續中下游水位料超警戒　長江應急響應提升至Ⅲ級

內地南方地區暴雨持續，中央氣象台雖然在周五（3日）一度解除暴雨藍色預警，但周六（4日）上午再度發布預警。 另一方面，長江水旱災害防御Ⅳ級應急響應，在周六中午12時起提升至Ⅲ級。

中央氣象台指，主雨帶現時仍位於中國西南地區等地。圖為重慶巫溪縣徐家鎮，當地政府工作人員在封堵河堤缺口。（新華社）

中央氣象台指，本日起至7月13日，主雨帶仍位於中國西南地區東部、江南北部、江漢、江淮至黃淮等地，需防範強降雨疊加效應可能誘發的中小河流洪水、山洪地質災害和城市內澇。華北、東北、黃淮北部亦需防範局地強降雨和雷雨大風、冰雹等強對流天氣的不利影響。中央氣象台預料，預計在7月中旬，中國東部地區主雨帶將逐步北抬至黃淮、華北、東北地區南部等地，並預計東北大部、華北大部、黃淮、江淮北部、江漢大部等地，在7月降水會較常年同期偏多。

受強降雨影響，長江中下游幹流及兩湖（洞庭湖、鄱陽湖）控制站水位較歷史同期偏高約0.8米至2.3米。長江水利委員會指，預報顯示長江中下游幹流主要控制站水位將持續上漲，即將超過警戒水位。鑑於當前洪水防御的嚴峻形勢，經研究決定自周六中午12時正起，將長江水旱災害防御Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。

「長江2020年第1號洪水」在長江上游形成，位於湖北宜昌的長江三峽樞紐洩洪。（中新社）

另一方面，位於長江中游的湖北省正迎來新一輪強降雨，省防辦指長江防汛形勢不容樂觀，中小河流防汛壓力增大，湖庫防汛態勢趨緊，山洪災害以及次生滑坡、泥石流等地質災害易發。通報又提到，湖北省入梅以來已經遭遇6輪強降雨，6月8日至6月30日，全省累計平均雨量達309毫米，比歷年平均梅雨總量（250毫米）偏多24%，是自1961年以來第二多，亦佔5月1日入汛以來降雨量的78%。

湖北的江河、湖庫保持中高水位運行，7月2日8時漢口站水位25.40米，超設防0.4米，較多年同期高1.96米。湖北省內五大湖泊水位已全部超過汛限，高峰時段更有1081座水庫超過汛限。暴雨洪水使湖北省有嚴重災情，入汛以來至7月2日中午12時，17個市州林區共有455.09萬人次受災，因災死亡7人，1人失蹤，並有1795間房屋倒塌，直接經濟損失為50.22億元。

受連日降雨和上游來水影響，長江武漢關水位持續上漲，已達至設防水位。（中新社）

對於長江的情況，湖北省防辦指長江防汛形勢不容樂觀。7月2日下午4時，長江干流宜昌至九江段全線上漲，漢口站（25.53米）、監利站（34.82米）均超過設防，三峽水庫入庫流量高達每秒5.3萬立方米。長江流域預計未來一周仍維持強降雨過程，湖北省長江幹流及荊南四河水位將逐步上漲，漢口站水位超警戒的可能性較大。

（綜合報道）