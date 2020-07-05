研究指內地現新型豬流感病毒　中疾控：未發現構成即時威脅

美國國家科學院的官方學術周刊《美國國家科學院院刊》（PNAS USA）日前刊登一份研究報告，報告指出中國發現有一種新型豬流感病毒「G4 EA H1N1」，並且已經出現豬傳人的情況，擔心病毒若進一步突變，可能會引發大規模人傳人。 中國疾控中心表示，已組織有關專家就此作出研判和分析，認為現階段G4基因型病毒導致流感大流行的風險並未較既往升高，研究結果也未進一步提示該病毒已構成即時發生的公共衛生威脅。

中疾控表示，未發現新型豬流感病毒構成即時威脅。（中新社）

據《北京日報》報道，中國疾控中心結合論文研究結果、前期研究基礎和中國流感監測數據綜合分析認為，現階段G4基因型病毒並未導致流感大流行的風險較既往升高，研究結果也未進一步提示該病毒已構成即刻發生的公共衛生威脅。

中國疾控中心指，農業部門不同的研究團隊，自2011年起即持續在豬群中開展豬流感病毒監測，EA-H1N1豬流感病毒並不是近期才出現的一種全新亞型的甲型流感病毒，其已在中國豬群中持續流行數年。2016年以來G4基因型病毒已逐漸成為中國豬群中的優勢病毒。

中疾控表示，G4基因型病毒偶可感染人類，但尚不具備有效人傳人的能力。（中新社）

偶可感染人類 但尚不具備有效人傳人的能力

中國疾控中心表示，通過體外實驗和動物試驗發現，G4基因型病毒能結合人上呼吸道的人流感病毒受體、能夠在雪貂間通過飛沫傳播。中國自2010年起在流感監測網絡（平均每年檢測標​​本超過40萬份）中共發現13例由EA-H1N1豬流感病毒引起的人感染病例，其中3例為G4基因型病毒感染病例。

提示包括G4基因型病毒在內的EA-H1N1豬流感病毒偶可感染人類，但尚不具備有效人傳人的能力。

中國疾控中心又指，動物模型實驗和體外實驗研究病毒的傳播力和致病力，對於評價其潛在的流感大流行風險具有一定的參考價值，但不能簡單、直接地等同於該病毒在人群中的傳播力和致病力。甲型流感病毒宿主範圍廣，容易發生基因重配和突變，導致流感大流行的發生。但目前人類的技術手段尚不能預測，新型流感病毒何時、從何地開始、以何種形式引發流感大流行。

（北京日報）