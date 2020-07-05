075兩棲攻擊艦現神秘無人直升機　或能改變登陸戰規則

中國目前正在建造的075型兩棲攻擊艦近日有新變化，其甲板上出現一種新型垂直起降無人機直升機，引發關注。

網上最新圖片顯示，正在上海舾裝的075一號艦甲板上出現了一架Z-8J型直升機模型以及一架未知型號的無人直升機模型。通過放大圖片細節，發現該中國國產艦載無人直升機採用了主旋翼+尾槳的傳統直升機佈局，機頭下方裝有光電頭，機尾斜梁頂部安裝了水平尾翼，並很可能採用滑橇式起落架。

從外形上看，該無人直升機的流線型設計與中航直升機所新近研製的AR500C高原型無人直升機有很多類似之處。

另據美國《海軍新聞》網站7月2日文章，這個新裝備或是一款垂直起降（VTOL）無人機，「雖然我們習慣於在水面艦艇和航空母艦上看到直升機和艦載戰鬥機的模型，例如Z-8J，Z-9D和J-15，或者在延長的052D型和055型驅逐艦上看見最新的Z-20直升機模型，但是帶有旋翼的垂直起降無人機的出現是相當新奇的。」

報道進一步稱，其尺寸幾乎超過了迄今為止公開的所有項目,該型號的長度接近10米，起飛重量可能至少為1,200千克。在垂直起降無人機方面，中國南京模擬技術研究所（NRIST）展示的WZ-6B，起飛重量為1,600公斤，續航時間為8個小時。

不過，雖然起飛重量可能與WZ-6B相當，但WZ-6B機身的形狀顯然與075上發現的飛行器不同。報道同樣認為，075上發現的無人機可能是中航工業集團602研究所研製的AR-500C。

AR500C高原型無人直升機是在AR500B無人直升機的技術基礎上研製的一款高原型無人直升機，最大起飛重量為500千克，起飛高度5,000米，使用升限6,700米，續航時間約5小時，最大平飛速度170千米每小時，最大巡航速度165千米每小時，於2020年5月20日下午首飛。

由於AR500C是一款無人直升機，因此對比起其他無人固定翼飛機來說，其起降條件就自然可以更為簡單，而這對於其在高原地區執行各類任務來說也是十分有益。

此外，無人直升機具有可以在甲板起降，隱身性能好，巡邏時間長等優勢，可以為登陸部隊提供敵方目標信息，在降低部隊機降作戰方面有着重要意義。而從AR500C無人直升機首飛當天的照片上可以看出，其機頭下方帶有一個光電球，因此可以推測其具備一定的偵察能力，且大概率也具備引導各類機載或其他平台武器對敵目標展開精確攻擊的能力。

對此，有分析直指，075兩棲攻擊艦上裝備AR500C無人直升機或將改變登陸戰遊戲規則