新冠肺炎｜變種病毒傳播強　專家：未觀測到對疫苗和檢測重要影響

科學期刊《細胞》（Cell）7月2日刊出美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）的研究報告指出，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，變種病毒較易感染人類，不過患者病情不會變得更加嚴重。 針對新冠病毒突變問題，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等專家撰文指，發生D614G突變的新冠病毒，已成為目前傳播的主要基因型，但目前看來不太可能對研製中疫苗的療效產生重大影響。

▼ 新冠病毒D614G突變，在世界各地已成為傳播的主要基因型

+ 12 + 11 + 10

變種病毒感染已逾9成

據微信公眾號「華山感染」今日（6日）刊登的張文宏等專家文章，目前全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料庫上公布的所有新冠病毒基因組序列上，共發現超過1萬個不同位點突變。其中D614G突變在歐洲最早發現後，不斷擴散傳播到北美洲、大洋洲、南美洲以及亞洲，在3月猛增到60%至70%，截止6月底已逾90%。

文章稱，冠狀病毒廣泛的宿主性以及自身基因組的結構特徵使其在進化過程中易發生基因重組，呈現遺傳多樣性。D614G突變是指新冠病毒第614氨基酸位點D（天冬氨酸）到 G（甘氨酸）的突變，位於S蛋白。

張文宏（圖）等專家認為，新冠病毒的D614G突變不太可能對研製中疫苗的療效產生重大影響。（資料圖片）

變異對人體影響 低於年齡、基礎病等因素

張文宏等專家引述其他文獻指，D614G變異是否會增強新冠病毒感染人的能力和毒性，目前仍然不能確定，需要更多的臨床數據支撐。目前證據提示，D614G變異重要性低於其他風險因素，如年齡或其他基礎疾病。該突變不影響病毒的核酸檢測，且目前看來，不太可能對目前正在研製的疫苗的療效產生重大影響。

值得一提是，美國斯克里普斯研究所（Scripps Research）本月亦發現，在呈交到一個大型數庫的個案中，截至4月變種病毒佔整體確診個案約65%。研究人員發現，名為D614G的基因突變，大幅增加病毒感染細胞的能力，這或能解釋為何意大利北部以及美國紐約的疫情爆發程度，比其他地方早期的情況更嚴重。

（綜合報道）