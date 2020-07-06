新冠肺炎│世衛更新疫情時間線引質疑　中方促美政客停止政治操弄

針對美國媒體報道，世衛組織6月30日更新了「世衛組織應對新冠肺炎疫情時間表」，收回中國政府就疫情爆發向其發出警告的聲明。 美眾議院中國工作組主席麥考爾（Michael McCaul）表示，世衛組織終於承認了真相，中共從未向世界衛生組織報吿過疫情暴發。對此，中國外交部在7月6日予以回應。

中國外交部發言人趙立堅表示，「美方的說法完全不符合事實。中方作為世界衛生組織國際衛生條例的締約國，始終本着公開、透明、負責任的態度，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務，向世界衛生組織有關國家和地區以及中國港澳台地區及時主動通報疫情信息，中國政府和世衛組織雙方公布的時間線都清晰說明中國及時透明的向國際社會分享了疫情信息。」

趙立堅介紹，「2019年12月31日，武漢市衛生健康委就在官網公布了『關於當前我市肺炎疫情的情況通報』，中方在第一時間向世衛組織做了通報，事實清清楚楚。一些美國政客歪曲事實，編造謊言，目的是抹黑中國和世衛組織，服務於自身的政治目的。我們敦促他們尊重事實，停止政治操弄。」

美國新冠肺炎疫情仍持續蔓延。圖為7月4日，2名參與美國獨立日巡遊的人在巡遊開始前，披着國旗在街上行走。（AP）

中國國務院聯防聯控機制於7月3日就農貿市場防疫與監管相關工作舉行發布會。針對美國媒體報道中國政府從未向世衛組織報告疫情爆發的說法，國家衛健委新聞發言人胡強強回應稱，媒體報道中的說法完全不符合事實。

胡強強表示，媒體報道中的說法完全不符合事實。疫情發生以後，中國一直本着公開、透明以及對全球衛生安全高度負責的態度，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及中國港澳台地區及時主動通報疫情訊息，分享新冠病毒全基因序列訊息和新冠病毒核酸檢測引物和探針序列訊息，定期向世界衛生組織和有關國家通報疫情訊息。

美國政要就中國隱瞞疫情的指責從未間斷。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次批評中國應對新冠肺炎疫情手法，表示若中國當初處理得更透明，就可挽救全球數以十萬人生命，同時避免全球陷入經濟危機。

6月7日中國官方發佈《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。在這份全文約3.7萬字的白皮書中，中國政府將中國抗疫過程分為五個階段，其中第一階段從2019年12月27日至2020年1月19日。在該白皮書提供的時間線中，中國國家衛健委在2019年12月31日凌晨即派出工作組、專家組趕赴武漢市，這距離2019年12月27日湖北省中西醫結合醫院向武漢市江漢區疾控中心報吿不明原因肺炎病例僅4天。

6月7日，國務院發佈3.7萬字的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書。（資料圖片）

中國工程院院士、廣州醫科大學呼吸內科教授鍾南山在接受媒體採訪時亦表示，中國用事實證明疫情相關信息的公布是「及時、公開、透明的」，又表示境外一些政客和媒體指責「中國刻意瞞報疫情」是「毫無依據的」。

此外，世衛組織6月29日表示，7月6日至7月12日將向中國派遣調查小組，以調查新冠肺炎的起源。

英國《每日電訊報》7月5日報道，牛津大學有專家相信新冠肺炎不一定來自中國，並指出科學家應從病毒「冬眠」的能力入手，查找病毒的傳播途徑。

牛津大學循證醫學中心（Centre for Evidence--based Medicine）高級研究員、紐卡素大學客座教授傑斐遜（Tom Jefferson）醫生指出，目前有越來愈多的證據指出病毒在亞洲爆發前，已在其他地方發現。

一名來自巴黎的醫生5月3日向法國BFMTV電視台透露，2019年12月底法國就已經出現了本地確診病例。（資料圖片）

例如西班牙巴塞羅那大學（University of Barcelona）一度追溯至2019年3月，在當地污水樣本中發現病毒；意大利衛生研究院（NIH）在收集全國排污系統樣本後，發現病毒在2019年12月中時已在米蘭都靈存在；巴西亦有類似的發現，指病毒在11月時可能已在當地出現。

傑斐遜以福克蘭群島在2月出現的確診個案為例，當時有郵輪從南喬治亞島（ South Georgia）駛往阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），船上的乘客在乘船的第8日接受檢查。而當郵輪駛至南極沿海的威德爾海（Weddell Sea）時，首位確診者在毫無預兆的情況下出現。

傑斐遜稱造成這種情況只有一個解釋，就是病源一直都存在，只是一直都沒有動作，直到某些因素影響突然甦醒，他認為這些原因是科學家應該探求研究的地方。