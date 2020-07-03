美國會報告揭中國從未向世衛通報疫情　國家衛健委稱完全不符事實

美媒7月2日報道世界衛生組織（WHO）6月30日在其網站上改變有關中國向組織報告疫情爆發的說法。中國國家衛健委新聞發言人胡強強7月3日回應稱，相關說法完全不符合事實。

華盛頓自由燈塔網站7月2日率先報道，世衛30日已更新的時間軸上顯示，組織人員是在2019年12月31日獲悉中國疫情，通過一名在武漢工作的醫生上載於美國一些網站的資料。這跟世衛之前在時間軸顯示的不同，它指中國同日一天向組織報告疫情：「中國武漢市衛生健康委員會12月31日報告河北省武漢市出現一些群聚感染個案。」

美國國會眾議院「中國工作組」（China Task Force）成員、以及眾議院外交委員會成員麥考爾（Michael McCaul）是其中一位在早期發現上述情況的議員。一份在6月中發布的Interim Report on Origins of COVID-19 Pandemic（暫譯：《有關COVID-19大流行來源的中期報告》）中首次披露，世衛是從網上文章發現中國出現疫情，而不是因中國報告而知悉。

麥考爾是代表美國德州的共和黨眾議員，是眾議院「中國工作組」成員、以及眾議院外交委員會成員。圖為2018年6月21日他在位於華盛頓的國會山莊，出席國家安全論壇。（Reuters）

美國《華盛頓觀察家報》7月2日報道，世衛是在一個名為Program for Monitoring Emerging Diseases（暫譯：新興疾病監測計劃）的網上開放存取平台發現在武漢的醫生上載消息。網站是用於分享疾病爆發的早期情報的。

華盛頓自由燈塔網站7月2日報道，這一消息曝光後，麥考爾在給予網站的聲明中指出，中國共產黨進行虛假的政治宣傳，報道指世衛總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則如鸚鵡學舌般複述有關中國主動報告發生疫情的說法。

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國家衛健委反駁

中國國務院聯防聯控機制於7月3日就農貿市場防疫與監管相關工作舉行發布會。針對美國媒體道的中國政府從未向世衛組織報告疫情暴發的說法，國家衛健委新聞發言人胡強強回應稱，媒體報道中的說法完全不符合事實。

有記者在會指有美國媒體報道，世衛組織6月30日更新了「世衛組織應對新冠肺炎疫情時間表」，收回中國政府就疫情爆發向其發出警告的聲明。這表明世衛組織終於向世界承認真相，即是中國從未向世界衛生組織報告過疫情爆發等。

胡強強表示，媒體報道中的說法完全不符合事實。疫情發生以後，中國一直本着公開、透明以及對全球衛生安全高度負責的態度，第一時間向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及中國港澳台地區及時主動通報疫情訊息，分享新冠病毒全基因序列訊息和新冠病毒核酸檢測引物和探針序列訊息，定期向世界衛生組織和有關國家通報疫情訊息。