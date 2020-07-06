新冠肺炎｜孟加拉優速航空5人中招　民航局首發外航「熔斷指令」

6月28日，在孟加拉優速航空公司（US-Bangla Airlines）由孟加拉達卡至廣州BS325航班上，5名旅客新冠病毒核酸檢測呈陽性，觸發航班「熔斷」條件。 7月6日（周一），民航局發布通知，決定即日起暫停該航班運行一周。這是民航局發布的第三份「熔斷指令」，也是對外國航空公司的首份熔斷指令。

孟加拉優速航空公司由孟加拉達卡至廣州的航班上，5名旅客新冠病毒核酸檢測呈陽性，觸發航班「熔斷」條件。圖為廣州白雲國際機場工作人員為旅客測温。（中新社）

在此之前，民航局的兩次熔斷指令涉及的是南航及川航，其中上月南航觸發熔斷的也是孟加拉達卡到廣州的航班，當時發現17位旅客新冠病毒核酸陽性，民航局隨即開出第一份熔斷指令，對該航班採取熔斷措施，自6月22日起暫停運行4周。

6月4日發布的《民航局關於調整國際客運航班的通知》（以下簡稱《通知》）規定了航班獎勵和熔斷措施。在獎勵措施方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。

在熔斷措施方面，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。熔斷的航班量不得調整用於其他航線。熔斷期結束後，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

（綜合報道）