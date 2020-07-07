【有片】成都2隻大熊貓幼崽嚴重過敏致死　圈養大熊貓史上首次

據成都大熊貓繁育研究基地周一（6日）通報，今年4月26日，大熊貓幼崽「順順」和「溜溜」出現拒食、急性腹瀉等症狀，成都大熊貓繁育研究基地將其隔離進行常規抗感染和營養支援等一系列綜合治療。 然而，兩幼崽在治療過程中突然出現嚴重過敏反應，即便調整治療方案，仍出現突發性、一次比一次更為嚴重的過敏反應，乃屬圈養大熊貓史上首次。 雖經醫護人員24小時全力治療看護，溜溜、順順最終還是因器官衰竭，分別於5月11日和20日搶救無效死亡。

據介紹，順順和溜溜生於2019年10月11日，是近10年來在當年最晚生產的「遲到兄妹」。兩幼崽嚴重過敏反應具體表現為：眼球外突、下頜水腫、舌腫大發紺並堵塞氣道、口腔黏膜水腫發紺、肛門水腫外翻與呼吸暫停等。熊貓基地獸醫團隊對兩幼崽施以氣管插管等一系列緊急抗過敏綜合搶救措施，才讓牠們暫時脫離生命危險。由於牠們無法進食，必須依靠腸道外營養支援才能維持生命。

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在隨後治療中，獸醫團隊對可能出現的過敏原因反覆篩查，並調整治療方案，但兩幼崽均在治療中出現突發性的一次比一次更為嚴重的過敏反應，導致完全依靠腸道外營養支持才能維持生命的治療方案無法有效實施。鑑於病情嚴峻，熊貓基地還曾多次特邀省內三甲醫院多名知名專家前來會診搶救，但仍無法改變過敏反應與漸進性體況變差的情況，兩幼崽最終失去性命。

研究基地指出，大熊貓的過敏反應在臨床獸醫學上偶有發生，但像順順和溜溜發生如此嚴重並反覆出現的過敏類型，在圈養大熊貓史上尚屬首次。熊貓基地獸醫團隊已經採集相關樣品，並與有關研究機構合作，正從包括病理組織學、免疫學和病因學等領域開展多方面篩查研究，以期找到過敏原因和解決辦法。

（成都大熊貓繁育研究基地）