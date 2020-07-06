珍惜生命｜成都14歲少女跳樓亡　女鄰居查看現場後跳樓被送院搶救

6月29日（上周一）凌晨，成都市雙流區新雙城小區一棟住宅大廈發生兩宗墮樓事件，一名年僅14歲的少女死亡，一名30多歲女子受傷並被送往醫院搶救。兩宗墮樓事件前後相隔10分鐘左右，涉事兩人據稱並無關係。

成都市一棟住宅大廈發生兩宗墮樓事件（點圖放大）：

內媒報道指，據該小區一名清潔工透露，當日凌晨，一名年僅14歲的少女從住宅大廈11樓右側墮下，墮下後身體掛在樓下的樹上。大約過了10分鐘，同一棟住宅大廈住7樓的一位30多歲女子從大廈左邊墮下。據悉，墮樓的兩人並無關係。事發後，30多歲女子被送往醫院搶救，14歲少女證實當場身亡。

清潔工還透露，14歲少女墮樓後，那名30多歲女子在墮樓前還去看了看墮樓少女的情況，大約10分鐘後，便也從樓上跳下。

該小區一位住戶稱，14歲少女墮樓的原因可能是她在學校打牌被老師責罵。物業管理人員則表示，目前警方對死者身份和死因正在調查中。

（四川觀察）

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