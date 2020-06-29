多圖｜台北大熊貓圓圓二胎產下一女　園方感謝陸專家全程遙距指導

台北市立動物園15歲大熊貓「圓圓」周日（28日）早晨8時58分羊水破開，歷經5小時成功產下雌性第二胎，新生熊貓BB呱呱墜地後叫聲相當洪亮，圓圓亦立刻循聲抱起女兒。 園方表示，是次大熊貓得以再度順利繁殖，動物園非常感謝野生動物健康照護與醫療小組於大熊貓健康照護的協助，以及中國大熊貓保護研究中心專家群們全程的專業協助，透過通訊設備遙距指導，隨時給予最即時協助。經由雙方意見交流及長期培養的默契下，終於迎來這個好消息。

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動物園發言人曹先紹說，因圓圓生產過程疲憊，加上缺乏照顧幼齡熊貓BB經驗，導致新生幼仔5、6小時沒吃到初乳，且背部受傷，動物園決定先採人工哺育，再評估時機讓新生幼仔回到媽媽身邊。園方同時表示，會努力讓新生熊貓BB在聖誕節前後見客。

據悉，新生熊貓BB重約186克，比圓圓第一胎「圓仔」出生時的183克還要重一些，背部的傷口已縫合，胃口相當好，也開始練習主動索食。圓仔2013年7月出生後，則是鼠蹊部受傷，復原期間較長，當時圓仔約2014年初見客。

由於大熊貓是保育類動物，繁殖數必須聽從專家建議，曹先紹說，大熊貓最適合繁殖的年紀是6歲至18歲，帶幼仔的時間約1年左右，屆時圓圓年紀已是適合生育的尾端，未來會不會讓圓圓繼續生第3胎，或替圓仔覓夫婿繁衍後代，將順勢而為。

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目前新生熊貓BB已喝了4次、共18毫升的初乳，曹先紹說，照顧圓圓的保育團隊從圓圓2008年來台至今，已相處逾10個年頭，雙方培養出良好信任感，當一組保育員用食物吸引圓圓注意力時，另外一組保育員必須「匐匍前進」，快速擠出初乳，而如何讓圓圓持續產生乳汁，是團隊相當重要的工作。

園方表示，目前已6歲的圓仔，當時名字是投票產生，新生熊貓BB的名字也會循例，公開票選。

動物園在今年2月26日、27日幫圓圓進行兩次人工授精，6月2日時，圓圓減少吃紅蘿蔔，曹先紹說，保育員在6月19日觀察到圓圓外陰有變化，開始為迎接新生命做各項準備，端午連假前後，圓圓出現明顯產兆。此次圓圓生產過程非常不舒服，坐立難安，時而抱頭、時而伸展姿勢，有時累到癱軟在地上休息，保育員只能默默陪伴，並且給圓圓蜂蜜水補充體力。

「團團」「圓圓」小百科：2005年5月3日，在時任國民黨主席連戰率領代表團結束訪問中國大陸、親民黨主席宋楚瑜即將到訪之際，時任國台辦主任陳雲林宣布向台灣贈送兩隻大熊貓的決定。1月23日，央視春晚公布「團團」、「圓圓」在網民投票中高票當選，成為兩隻大熊貓的名稱。然而，當時的台灣民進黨政府認為命名有統戰意味，拒絕接受熊貓赴台。及至2008年國民黨上台後，兩隻熊貓得以比照中藥材進口模式輸入台灣，於2009年春節起開放公眾參觀。

（中央社、台北市立動物園）