【新冠肺炎】內地昨新增8確診均為境外輸入　北京26日來首次0新增

撰文：南希
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據國家衛健委消息，7月6日0時至24時，內地報吿新增確診病例8例，均為境外輸入病例（遼寧2例，上海2例，四川2例，內蒙古1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（內蒙古1例，上海1例）。
據了解，這也是北京近26天以來，首次出現零確診。
內地境外輸入現有確診病例72例（無重症病例），現有疑似病例3例，累計確診病例1,942例，累計治癒出院病例1,870例，無死亡病例。
內地高考7日開始。7月7日上午，福州考生入場前檢測體溫。（中新社）
截至7月6日24時，內地現有確診病例403例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例78,528例，累計死亡病例4,634例，累計報吿確診病例83,565例，現有疑似病例7例。
內地共報吿新增無症狀感染者15例（境外輸入14例）；當日轉為確診病例2例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察8例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者114例（境外輸入77例）。
此外，北京疾控中心7月6日表示，北京全市核酸採樣及檢測人數均逾1,100萬，54個小區已解除封控管理。北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前全市核酸檢測為迅速發現、控制傳染源，有效阻斷疫情傳播鏈，防止疫情擴散發揮了重要的作用。