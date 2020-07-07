【當當奪權】創辦人李國慶清晨率廿人硬闖公司　爆鎖撬櫃拿走資料

曾被稱為中國版亞馬遜（Amazon）的內地圖書購物網站「當當網」，創辦人李國慶、俞渝夫婦去年離婚收場，公司由俞渝掌控。 當當之後「奪權」風波不斷，繼今年4月李國慶率領數人闖入辦公室搶走公司印章後，他今日（7日）清晨率廿多人硬闖公司，爆鎖撬櫃拿走公司資料。

「當當網」創辦人李國慶（右）、俞渝（左）夫婦去年離婚收場，公司由俞渝掌控。（資料圖片）

當當網官方微博今早發公告稱，李國慶再次訴諸武力，帶二十多人，清晨強行進入當當，撬開多處保險櫃，拿走資料。公司已報警，目前處理當中。

當當網還在公告稱，顧客的正常購買，供應商的正常結算，都不會受影響，「抱歉，驚擾大家，媒體請勿來訪。我們尊重法律的程序，相信法律的正義。」

李國慶闖入當當辦公室，爆鎖撬櫃拿走資料。（資料圖片）

李國慶：依法接管 望俞渝配合交接

當當網公告一出，李國慶一方也迅速作出回應，透過微博「李國慶早晚讀書」發文稱，「當當董事長李國慶攜董事及代理CEO、政府事務副總、人力資源副總、市場副總、財務法務副總等依法（股東會決議，董事會決議，公司章程）接管當當並開始辦公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。」

隨後，李國慶亦以個人微博轉發上述內容，並稱「相信司法公正。」

警方稱4月「搶公章」事件沒有違法

今年4月6日，李國慶亦曾率領多名大漢闖入當當辦公室搶奪公司印章，並張貼《告當當網全體員工書》，稱他將全面接管公司，負責公司的經營管理，俞渝不再擔任當當執行董事、法定代表人及總經理。當當網則就事件報警。

時至6月13日，警方稱李國慶「搶公章」事件已經結案，調查結果為李國慶方面沒有違法行為。

當當網創始人夫婦反目，雙方早前在社交平台上互罵：

當當網成立於1999年11月，由俞渝、李國慶夫婦聯合創立。2010年12月在美國上市，2016年9月完成私有化退市。當當副總裁闞敏今年4月在電話會議上回應稱，當當網從美國完成私有化後，俞渝持有當當網股權52.23%，李國慶為22.38%，二人的孩子持有18.65%，公司目前掌握在俞渝手中。 孩子股份暫時在父母名下（兩邊都有，各佔一半）。

不過，李國慶對於這種說法並不認可，他堅持夫妻雙方對於股權應該平分。