TikTok停止在港營運　字節跳動：抖音將繼續為香港用戶提供服務

據《路透社》透露，中國字節跳動旗下手機應用程式抖音的海外版「TikTok」，其發言人表示，鑑於最近的事件，公司決定暫停TikTok於香港的運作。 不過，字節跳動中國CEO張楠稱，抖音將繼續為香港用戶提供服務。

TikTok停止在港營運。字節跳動中國CEO張楠稱，抖音將繼續為香港用戶提供服務。（資料圖片）

據《21世紀經濟報導》報道，字節跳動中國CEO張楠表示，抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。

報道稱，雖然抖音不會退出香港市場，但字節跳動旗下的TikTok向媒體透露稱，決定停止在香港的運營。TikTok上線於2017年，最初是作為抖音海外版推向市場，不過目前，字節跳動已經將這兩款產品分割成獨立產品，抖音面向國內市場，TikTok則主打海外。

《21世紀經濟報導》報道稱，字節跳動已經將這兩款產品分割成獨立產品，抖音面向國內市場，TikTok則主打海外。（資料圖片）

早前報道，《路透社》引述知情人士指，對公司而言香港是一個小市場，而且無利可圖；知情人士又透露，決定撤出香港市場是因為未知香港的管轄權會否全權歸於北京。「TikTok」發言人回應《香港01》查詢時重申，鑑於最近的事件，公司決定暫停TikTok於香港的運作。

（21世紀經濟報導）