澳洲提醒公民赴華可能被隨意拘押　趙立堅：遵紀守法就沒必要擔心

澳洲政府在當地時間7月7日更新對中國的旅行警吿稱，「澳公民到中國可能面臨被隨意拘押的風險」。對此，中國外交部予以回應。

中國外交部發言人趙立堅今天表示，「我還沒有看到有關報道。中國政府一貫依法保障在華外國公民的安全和合法權益。在華的外國人只要遵紀守法，就完全沒必要擔心。希望有關國家保持客觀公正的態度，謹言慎行，多做有利於中澳關係發展的事。」

中澳關係趨冷，未來兩國關係走向受矚。（Reuters）

近來，中國與澳洲兩國關係不斷降温，且在各領域的爭端不斷出現。

澳洲籍男子吉萊斯比（Karm Gilespie）因販毒在中國被判處死刑。6月15日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲正在尋求與吉萊斯比接觸。

吉萊斯比於6月10日在廣州被法庭判刑。在中國，因走私毒品而判處死刑的情況並不罕見。

莫里森在議會上發表聲明說，他感到悲傷，澳洲仍然堅決反對死刑。「我們將繼續向吉爾斯皮先生提供領事協助，並讓中國介入他的案子。」

吉萊斯比曾是一名演員，2013年他準備從廣州白雲機場乘坐一架國際航班，在托運行李時被捕，當時他身上攜帶的甲基苯丙胺超過7.5千克。

中國外交部發言人趙立堅6月15日表示，中國的司法機構已經按照中國法律獨立進行訴訟，並否認此案有任何政治色彩。

6月5日，澳洲宣布將對外國投資法進行重大修改，目的是加強對外國投資者的國家安全審查。該舉動被指意在限制中國投資。

此外，澳洲和印度於6月4日簽署新軍事協議。根據兩國的聲明，這是印度-太平洋兩個大國深化國防關係的第一步。在中印邊境爭端激化的敏感時刻，澳洲的上述舉動被認為是進一步加強反華聯盟。

自從美國總統特朗普（Donald Trump）上台以來，美國一直在落實和推進印太戰略，而印太戰略的根本基礎就是美日澳印四國同盟，其目的在於遏制和打擊中國的和平崛起和發展。

而在新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延的情形下，澳洲國內的反華情緒不斷高漲。澳洲呼籲對在中國出現的新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源和傳播進行國際調查。

6月9日，中國教育部曾發佈2020年第1號留學預警，提醒廣大留學人員當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

預警通報稱：澳洲主要高校計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。中國教育部提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。

中國外交部發言人華春瑩在6月8日表示，「中方發佈赴澳旅行提醒有充分事實論據。」她列舉指出過去一段時間來，澳洲國內針對中國、華人乃至亞裔的歧視現象層出不窮，澳洲媒體上有大量報道。