內地洪災｜湖北白洋河水庫大壩浸散滑動變形　2.8萬人被轉移疏散

內地暴雨持續，其中在湖北省黃崗市，白洋河水庫大壩在周一（6日）中午出現大範圍浸散，左壩肩更有「脫坡」的情況，涉及面積約1000平方米，嚴重威脅大壩安全。據了解，所謂「脫坡」是指堤壩內、外斜坡被洪水沖塌、滑動變形。 據內地傳媒報道，約2.8萬人隨即被安全轉移，同時當局派人連夜加固大壩及挖通溢洪通道，目前「脫坡」區域已基本穩定，未有進一步擴大。

工作人員連夜加固大壩及挖通溢洪通道。（中新網）

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據湖北省防辦指出，受近期持續強降雨影響，浠水縣白洋河水庫水位陡漲。黃崗市防辦亦稱，該水庫建於1958年，庫區橫跨2個鄉鎮共7條村，承雨面積21.4平方公裡，總庫容2403萬立方米。自7月4日以來，水庫上游來水、庫區連續降雨量，以及水庫蓄水均打破歷史紀錄。在7月5日晚上7時，水庫水位已上漲至84.62米，超過83.88米的限溢水位0.74米。

巡堤查險人員在發現水庫出現小範圍「滑坡」後，當即已有簡易處理。但由於長時間強降雨和高水位運行，水庫水位其後更達85.6米，超過限溢水位1.12米。及至7月6日中午12時，水庫大壩突發大範圍散浸，同時左肩壩「脫坡」，涉險面積約1000平方米。

浠水縣政府立即採取多項措施補救，包括以彩條布覆蓋外坡及「脫坡」區域、挖導濾溝排水、在「脫坡」區域由下往上釘木樁、調運搶險物料等，全力展開工作。現時搶險工作仍在進行中，下一步將繼續採取工程措施加固大壩，防止擴散，並且全力保障洩洪道正常運行，盡快降低水位，減輕壓力。截至7月7日早上6時，水庫水位已降至85米。

（綜合報道）