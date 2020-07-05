內地洪災｜湖北多地發暴雨紅色預警　三峽水庫臨時削減下泄流量

內地南方地區暴雨持續，多個省市出現洪澇災害。中央氣象台今日 （5日）上午10時發布暴雨黃色預警。而在今晨，湖北武漢、黃岡、荊州、恩施、潛江等地發布暴雨紅色預警。 鑑於當前長江流域洪水防禦的嚴峻形勢，水利部長江水利委員會決定自昨日（4日）中午12時起將長江水旱災害防禦Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級，並下發調度令要求三峽水庫5日消減下泄流量。

湖北多地在5日發布暴雨紅色預警（點圖放大）：

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中央氣象台預計5日下午2時至6日下午2時，上海、江蘇南部、浙江北部、安徽中南部、江西東北部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州北部、雲南西北部以及山東半島北部、黑龍江西北部、吉林北部等地部分地區有大到暴雨。其中，安徽南部、湖北東部和南部、湖南西北部、浙江西北部等地部分地區有大暴雨（100至230毫米）。

7月4日，重慶主城區突降暴雨（點圖放大）：

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截至4日中午 南方10條河流仍超警

受近日降雨及上游來水的影響，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位持續上漲，江西、安徽等地16條河流一度發生超警洪水。截至4日中午12時，安徽巢湖，江西鄱陽湖水系昌江、樂安河等10條河流仍超警，水利部已於當天傍晚6時啟動水旱災害防禦Ⅲ級應急響應。

「長江1號洪水」7月2日平穩通過三峽庫區 （點圖放大）：

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三峽水庫臨時削減下泄流量

受近期強降雨影響，「長江2020年第1號洪水」2日進入三峽水庫，當天下午2時出現每秒5.3萬立方米洪峰流量後轉退，三峽出庫流量維持在每秒3.5萬立方米左右。經過三峽攔蓄後，削減洪峰34%。

預計本月4日至8日，長江幹流附近有持續強降雨，9日流域迎來新一輪降雨過程。鑑於當前長江洪水防禦的嚴峻形勢，長江水利委員會於4日中午12時將長江水旱災害防禦Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。長江水利委員會下發調度令，自5日上午6時起臨時將三峽水庫出庫流量減少至每秒3萬立方米，及時疏散滯留在三峽—葛洲壩區間部分船舶，以保障通航安全；5日下午4時後三峽水庫出庫流量恢復至每秒3.5萬立方米。

今年入汛以來，強降雨和強對流天氣頻繁影響內地多地。據中國氣象局統計6月，全國氣象部門累計暴雨、雷電的預警信息發布數量比過去三年同期平均值增加了約43%。

（綜合報道）