內地洪災｜武漢防汛響應2小時連升兩級至2級　籲市民儘量不外出

內地南方地區暴雨持續，多個省市出現洪澇災害。中央氣象台今日（6日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，提醒南方10省多地有大到暴雨。 其中湖北武漢7月5日至6日凌晨全市遭暴雨襲擊，24小時最大降雨量超過250毫米（江夏區烏龍泉站高達393.6毫米），全市多處路段積水，6日凌晨5時起，武漢防汛應急響應級別由Ⅳ級提升至Ⅲ級。 相隔不到2小時，清晨6時30分起，武漢將防汛應急響應級別由Ⅲ級提升至Ⅱ級，當局提醒市民儘量不要外出，密切關注氣象預報等訊息。

▼ 圖輯｜武漢市暴雨傾盆（按圖放大）

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據《長江日報》報道，7月6日凌晨4時，長江武漢漢口站水位26.79米，超出設防水位1.79米；漢江新溝站水位27.51米，超出警戒水位0.01米。氣象水文部門預測，武漢後續仍有強降雨發生，長、漢江及中小河流水位將持續上漲，防汛排澇形勢嚴峻。

報道稱，鑑於當時水雨汛情和漬澇情況，為確保城市安全，根據《武漢市城市防洪應急預案》（總體預案），6日5時起，武漢將防汛應急響應級別由Ⅳ級提升至Ⅲ級，排澇應急響應級別由Ⅲ級提升至Ⅱ級。6日6時30分起，武漢將防汛應急響應級別由Ⅲ級提升至Ⅱ級。

當局要求，武漢各區防汛抗旱指揮部和市防汛抗旱指揮部各成員按照應急預案職責分工和響應要求，科學研判會商，嚴格落實防汛排澇責任，細化防汛排澇應對措施，加強防洪設施巡查值守、積水點搶排、交通疏導、搶險救援等相關工作，及時上報各類防汛排澇信息，全力做好防災救災工作，確保武漢防洪排澇安全。

▼ 圖輯｜湖北多地5日發布暴雨紅色預警（按圖放大）

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當局呼籲，當前為災害性天氣，廣大市民儘量不要外出。確需外出時，要密切關注氣象預報和水務、應急管理、交管部門的積水預警信息及實時信息，合理選擇出行方式和時間，儘可能避開降雨高峰和易積水點，同時提醒街道、社區及市民加強防範，強降雨前及時將地下車庫車輛遷移至安全位置。

中央氣象台6日清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，提醒南方10省多地有大到暴雨。（中央氣象台）

另外，中央氣象台今日（6日）清晨6時繼續發布暴雨黃色預警，預計6日8時至7日8時，上海、江蘇南部、浙江西北部、安徽中南部、江西北部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶東南部、貴州北部、雲南西北部以及黑龍江北部等地部分地區有大到暴雨，其中，江蘇南部、安徽南部、湖北東部、江西西北部、重慶東南部、湖南西北部等地部分地區有大暴雨（100至240毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量40至60毫米，局地可超過80毫米），局部地區有雷暴大風等強對流天氣。

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中央氣象台建議，政府及相關部門按照職責做好防禦暴雨應急工作；切斷有危險地帶的室外電源，暫停戶外作業；做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流等災害。

（綜合報道）