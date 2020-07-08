中國首架高速衛星互聯網飛機首航　中星16號衛星受矚目

7日，中國首架高速衛星互聯網飛機——青島航空QW9771航班完成首航。 本次航班適配的高速互聯繫統基於中國國內首顆且唯一一顆Ka頻段高通量衛星「中星16號」。

7月7日16時46分，青島航空QW9771航班由青島流亭國際機場起飛，19時21分降落在成都雙流國際機場。

據稱，與使用傳統Ku頻段衛星的互聯網飛機不同，本次航班適配的高速互聯繫統基於中國國內首顆且唯一一顆Ka頻段高通量衛星——中星16號。飛機在萬米空中可以實現百兆以上的高速率聯網。

中國首架高速衛星互聯網飛機靜待啟航。（中新社）

報道稱，本次航班還進行了中國國內民航首次空中直播，通過在飛機上與地面直播間進行視頻連線，實時分享空中畫面。據專家介紹，高速衛星互聯網飛機通過數字化解決方案，可構建包括移動端空中內容娛樂、航旅出行服務、空中電商新零售等在內的空中互聯網生態。

據資料介紹，中星16號在2017年4月12日發射升空，是中國國自行研製的首顆Ka高通量衛星，中星16號衛星在中國航天技術發展史上有着舉足輕重的地位，使中國成為繼美國等發達國家後，掌握Ka頻段寬帶通信技術的少數國家之一。

而且中星16號衛星通信容量可達20Gbps，超過此前中國研製的所有通信衛星的容量總和。

據悉，本次首航的高通量衛星資源由中國航天科技集團有限公司所屬中國衛通集團股份有限公司（簡稱中國衛通）提供。

中國衛通是中國唯一擁有通信衛星資源且自主可控的基礎電信運營商，運營管理着15顆民商用通信廣播衛星資源，覆蓋中國全境、澳洲、東南亞、南亞、中東以及歐洲、非洲等地區。

除航空領域，中國衛通在航海、應急、能源等領域也能提供衛星互聯網服務。